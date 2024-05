Gli studenti del Vecchio alla manifestazione "Alla Mafia diciamo NOi"

Il giorno 13 maggio le classi 4^B e 4^Bsa del Liceo VECCHI, accompagnate dalle docenti Prof.ssa Di Liddo e Prof.ssa Granato, hanno partecipato alla manifestazione 'ALLA MAFIA DICIAMO...NOi' promossa dalla Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati del Distretto di Bari presso l'Auditorium 'Legione Allievi Guardia di Finanza a Bari.L'evento, la cui partecipazione è stata promossa dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, ha previsto, dopo i saluti del Generale Lainati e la presentazione del presidente ANM di Bari, dott. Antonella Cafagna, la visione dello spettacolo teatrale 'La stanza di Agnese', atto unico di e con Sara Bevilaqua che presenta la storia del Giudice Paolo Borsellino da un punto di vista più intimo.La Stanza di Agnese è, infatti, dedicata al giudice Paolo Borsellino, nel trentennale della sua tragica scomparsa e rappresenta un dialogo incessante tra Agnese e Paolo, con toni di tenerezza quando si tratta dei propri figli e di indignazione nei confronti dei traditori dello Stato.Agnese Piraino Leto in Borsellino, figlia del presidente del Tribunale di Palermo, immersa negli usi e costumi dell'alta borghesia palermitana, racconta la sua storia a partire dal suo primo incontro con Paolo, giovane pretore a Mazara del Vallo , ai primi anni di matrimonio e alla nascita dei figli, fino a narrare i momenti più bui, compresa la morte di amici e colleghi di Paolo.Si narra del lavoro di Paolo Borsellino nel pool antimafia accanto a Giovanni Falcone fino alla terribile morte di quest'ultimo. Infine il tradimento da parte di chi avrebbe dovuto combattere al suo fianco.A seguire si è acceso un ricchissimo dibattito, moderato da G. Bianco ,capo Redattore TG3, con gli ospiti presenti in Auditorium: Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Gatti, Magistrato Direzione Nazionale Antimafia, l'attrice Sara Bevilacqua e Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele Fazio, giovane vittima innocente ucciso dalla mafia per errore nel 2001. Le classi partecipanti hanno mostrato il loro profondo interesse per la manifestazione con le numerose domande rivolte agli ospiti dell'evento. In particolare gli interventi delle studentesse Camilla Campanale di 4B e Cristina Pedone della 4 bsa sono stati molto apprezzati dai promotori dell'iniziativa e da tutto il pubblico presente in sala per la profondità dei temi toccati. Un 'eccellente opportunità di riflessione per gli studenti del Liceo Vecchi sui temi della legalità e della cittadinanza consapevole in linea perfetta col percorso di studio.