Rotary Trani premia le eccellenze del territorio

Non solo un premio, ma un vero e proprio investimento sul futuro dei giovani talenti del territorio. Il Rotary Club di Trani rinnova il suo storico impegno con la 62ª edizione della "Festa della Scuola", un evento che celebra il merito e crea opportunità concrete per le nuove generazioni. La cerimonia si terrà venerdì 19 settembre alle ore 17:30, nell'auditorium del Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani.Protagonisti della serata saranno 24 studenti brillanti, i migliori diplomati con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2024/2025, provenienti dalle scuole superiori di Trani, Andria, Barletta, Bisceglie e Corato. Davanti a una platea di autorità, dirigenti scolastici e famiglie, i ragazzi riceveranno non solo borse di studio e attestati di merito, ma un'opportunità ancora più preziosa.In linea con il motto "Il Rotary crea opportunità", a tutti i premiati verrà offerta la possibilità di frequentare gratuitamente un Corso di Formazione sulla Leadership. Ma non è tutto: gli studenti più motivati avranno l'occasione di partecipare al RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), un'esperienza intensiva di altissimo livello, organizzata in tutto il distretto di Puglia e Basilicata, pensata per sviluppare le doti di leader del futuro.A impreziosire l'evento, la relazione del Dott. Gianni Forte, regista, autore e attore di fama nazionale, già Direttore Artistico del settore Teatro alla Biennale di Venezia. Il suo intervento, dal titolo "GIOVANI: COMPETENZE E COMPORTAMENTI PER COSTRUIRE IL FUTURO DEL LAVORO", offrirà spunti cruciali ai giovani che si affacciano al mondo professionale.La "Festa della Scuola" si conferma così molto più di una semplice premiazione: è un segnale potente che il territorio dà ai suoi "cervelli", un giusto riconoscimento all'impegno e allo studio e, soprattutto, un investimento concreto per formare la classe dirigente di domani.