Il Liceo "V. Vecchi" di Trani celebra l'eccellenza ed il futuro dell'istruzione

sarà l'evento conclusivo dell'anno scolastico 2024/2025 del Liceo "V. Vecchi" di Trani e celebrerà l'eccellenza ed il futuro dell'istruzione, l'appuntamento è per il 03 giugno alle ore 19:30 presso lo Sporting Club di Trani. L'evento non sarà una semplice cerimonia di chiusura, ma un momento di condivisione e riflessione, un'occasione per la comunità tranese di toccare con mano l'eccellenza raggiunta dagli studenti e l'ampio ventaglio di attività formative proposte dal LICEO VECCHI. Sarà una serata ricca di emozioni, riconoscimenti e un'imperdibile performance artistica-filosofica ideata dagli studenti stessi, aperta alle famiglie, agli studenti, alle autorità, ai media locali e alla cittadinanza tutta.Saranno celebrate e gratificate le ECCELLENZE DEL VECCHI, studenti che si sono distinti per meriti scolastici, culturali, intellettuali e per l'impegno profuso in ogni ambito. Saranno inoltre riconosciuti e premiati gli atleti vincitori dei GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, concreta testimonianza dell'importanza che il Liceo attribuisce allo sviluppo integrale dei propri allievi, promuovendo non solo la formazione intellettuale, ma anche quella fisica e sociale. Tale evento sarà anche l'occasione per ricordare e comunicare ai cittadini tutte le attività svolte e i progetti eseguiti durante l'anno scolastico 2024-25 dall'intera comunità scolastica del VECCHI.Saranno illustrati i moduli attivati relativi a tutte le azioni previste dal DM 19/2024 e dal DM 65/2023, che hanno permesso di arricchire l'offerta formativa con percorsi innovativi e mirati allo sviluppo di competenze chiave. Un focus particolare sarà dedicato alle iniziative del PIANO ESTATE - SKILL UP AVVISO - 59369 del 19/04/2024, FSE+, che ha offerto agli studenti l'opportunità di crescita e consolidamento delle proprie abilità anche durante il periodo estivo.Saranno presentati inoltre i frutti dei progetti legati al PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), che hanno permesso agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro e delle professioni, acquisendo esperienze preziose. Non mancherà uno sguardo approfondito sulle peculiarità formative del VECCHI, con la presentazione dei risultati ottenuti dal LICEO MATEMATICO, dalla CURVATURA BIO-MEDICA e dalla CURVATURA GIURIDICO-ECONOMICA, percorsi che attestano la versatilità e l'apertura del LICEO SCIENTIFICO tranese a diverse vocazioni e interessi. Tutti i moduli e tutti i progetti saranno esposti con dovizia di particolari alla cittadinanza, a testimonianza di un'offerta formativa ampia, dinamica e sempre al passo con i tempi.Il trait d'union dell'intera serata sarà il CAFFÈ FILOSOFICO, uno spettacolo interpretato dagli studenti, che si ispirerà ai CAFÈ PHILO e alle suggestive atmosfere dei caffè parigini settecenteschi. Attraverso la proposizione di una tesi, la sua analisi, la discussione e la dimostrazione, gli studenti condurranno il pubblico in un viaggio intellettuale, artistico e spirituale, utilizzando linguaggi diversi e dinamici propri del mondo giovanile, come la musica, l'informatica e le nuove tecnologie.Il tema centrale di tale stimolante CAFÈ PHILO sarà STUDERE, un'esplorazione approfondita del mondo dell'educazione, dello studio, della formazione e della scuola. Il pubblico sarà guidato in un percorso affascinante attraverso la storia dell'istruzione: dalle prime forme di scuola presso i Sumeri, passando per le tappe fondamentali dell'evoluzione educativa per giungere ai giorni nostri, fino alle prospettive future. Un focus specifico sarà dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale (AI) e delle nuove tecnologie sul panorama educativo. La domanda che guiderà la discussione sarà provocatoria, cruciale e attuale: "LA SCUOLA DEL FUTURO SARÀ UNA ROTTURA CON IL PASSATO O UNA SUA NATURALE EVOLUZIONE?"Gli studenti, con le loro riflessioni e performance, cercheranno di offrire risposte e spunti di dibattito, coinvolgendo attivamente gli spettatori in questa importante riflessione sul destino dell'apprendimento e della conoscenza.UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO E AL FUTUROL'evento rappresenta un momento di sintesi, proposta ed evocazione da parte del LICEO SCIENTIFICO tranese, che si conferma laboratorio di idee, innovazione e inclusione. Il DIRIGENTE SCOLASTICO, prof.ssa ANGELA TANNOIA, i docenti, gli studenti e tutta la comunità scolastica del VECCHI vogliono fortemente condividere con tutta la cittadinanza i risultati raggiunti, le sfide affrontate e le prospettive future, nella piena consapevolezza che solo attraverso il dialogo e la partecipazione attiva si possa costruire una scuola sempre più vicina ai bisogni dei giovani e della società.Il DIRIGENTE SCOLASTICO, prof.ssa ANGELA TANNOIA, i docenti, gli studenti e tutta la comunità scolastica del VECCHI invitano tutti gli organi di stampa, i media locali, le famiglie, gli studenti e la cittadinanza intera a partecipare a tale evento per celebrare insieme il valore dell'istruzione, della cultura e della crescita personale.