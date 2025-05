Eccellenza a Trani: Nicolò Ferrante del Liceo Vecchi premiato per "Arte e Scienza"

Dimostrando notevole creatività artistica e ottime conoscenze in ambito scientifico, lo studentedella classe 4^C del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi ha meritato la partecipazione al SUMMER CAMP DALLA FISICA DELLE PARTICELLE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, un campo estivo organizzato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) che si terrà presso il Centro Universitario di Bertinoro (BO) dal 13 al 17 luglio e che affronterà temi legati alle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) attraverso seminari e laboratori interattivi, offrendo ai partecipanti un'esperienza formativa dinamica e stimolante.La preziosa opportunità ottenuta dal brillante studente è stata il frutto di un'appassionante "sfida" che ha visto coinvolti i partecipanti al "Campionato di creatività" nell'ambito del Progetto ART & SCIENCE ACROSS ITALY Un viaggio tra scienza e arte con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, un progetto PCTO a cui il Liceo Vecchi aderisce già da alcuni anni, promosso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra, finanziato anche dalla Comunità Europea e dal MIUR, per promuovere la cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado, coniugando i linguaggi dell'arte e della scienza, due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana.Partendo dal tema "Visibile e invisibile", proposto dagli organizzatori del Progetto, le studentesse e gli studenti partecipanti al "Campionato di creatività" si sono sfidati in quattro prove (Fotografare la scienza/Filmare la scienza/Narrare la scienza/Sfida all'Intelligenza Artificiale), elaborando una personale interpretazione del tema in questione secondo la modalità richiesta e accompagnando il proprio prodotto con una descrizione di tipo narrativo.Affiancato dalla Docente Coordinatrice/Tutor PCTO prof.ssa, Nicolò Ferrante si è distinto in tutte le quattro prove, sia per l'originalità delle sue produzioni, ispirate "artisticamente" da un solido bagaglio di conoscenze scientifiche, sia per la correttezza e precisione della forma espressiva delle descrizioni che le hanno corredate.Tutto ciò è valso allo studente il dodicesimo posto nella classifica finale del "Campionato di creatività" su ben 3294 partecipanti, nonché l'ambito premio della partecipazione al prestigioso Steam Summer Camp.Orgogliosi e fieri del traguardo raggiunto con passione e competenza dallo studente Nicolò Ferrante, il Dirigente Scolastico, prof.ssae tutta la Comunità scolastica del Vecchi auspicano che l'amore per l'arte e la scienza continuino a ispirare il suo futuro percorso di studi e di vita, costellandolo di altri gratificanti successi.