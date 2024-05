Bus Trani-Andria: le recenti dichiarazioni dalla presidenza Stp smentite da continue emergenze

Purtroppo continua a essere smentito il presidente di STP quanto alla semplicità di accesso ai biglietti per le corse dirette ad Andria partendo dalla stazione di Trani. La fotografia che pubblichiamo inquadra la situazione di ieri all'orario indicato dall'orologio con un autobus in partenza e sono chiusi sia la biglietteria della Stazione che la biglietteria di cui di cui è fornito il bar di fronte al Comune. Come sempre tutti si sono rivolti in massa al titolare del bar di fronte alla stazione, che ha la concessione della vendita dei biglietti per diverse tratte ma non quella della STP. "A me dispiace dover dire a tutti che non sono in grado di aiutarli, soprattutto quando persone anziane o ragazzi mi chiedono di poter fare per loro l'acquisto online dal mio telefono o perché non lo possono fare - soprattutto nel caso di persone di una certa età - o perché non hanno un credito dal quale scalare anche solo il prezzo di un biglietto, come nel caso di molti ragazzi". La situazione dunque non cambia: e la criticità rispetto alla linea Trani-Andria rimane grave. Oltretutto, da segnalazioni più volte verificate, proprio il bar di fronte al Comune come già ribadito e sottolineato in precedenza, chiude i battenti ben prima di mezzogiorno; e i problemi quando i plafon della biglietteria della Stazione sono terminati sono veramente sempre gli stessi.Ci si dimentica che l'accesso online non è ancora un abitudine diffusa per tutti, anzi, e che la disponibilità dei biglietti nei pressi di una fermata di mezzo pubblico come una Stazione è condizione di accessibilità allo stesso.Inutile sottolineare come in redazione continuino ad arrivare lamentele visto che non c'è modo di avere un contatto diretto con l'azienda STP se non un messaggio mail, circostanza che rende complesso da parte di molte persone anziane o poco tecnologiche far capire che la difficoltà è effettiva e magari risolvibile attraverso un confronto e un dialogo.