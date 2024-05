Morto in un incidente stradale Ambrogio Giordano, Amministratore Delegato Amiu

Si sta spargendo in queste ore la notizia che l'uomo deceduto nell'incidente avvenuto poco dopo le 9:00 sulla strada statale 16 bis in territorio di San Ferdinando è Ambrogio Giordano, amministratore delegato di Amiu Trani. La sua autovettura si è schiantata contro un rimorchio per cause in corso di accertamento. Sul posto tempestivo l'arrivo di tre equipe sanitarie del 118, due di San Ferdinando ed una "Mike" di Trinitapoli. I sanitari hanno provato le manovre salvavita e poi trasportato Giordano, che era di origine foggiana, in pronto soccorso a Barletta dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Ferito lievemente anche il conducente dell'altro mezzo. Sul posto anche Polizia Stradale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso