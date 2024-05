Morte dell'ingegner Giordano, il cordoglio del Comune

Powered by

Il Comune di Trani esprime sgomento e cordoglio per la prematura dipartita dell'Ingegnere Ambrogio Giordano, nato il 5 settembre 1961 e residente a Foggia, da giugno 2022 Amministratore Unico di Amiu S.p.A. - Trani.Alla famiglia tutta ed in particolare ai suoi tre figli vanno la vicinanza umana per un tragico evento che ha scosso l'Azienda, tutti i suoi dipendenti ed i collaboratori.