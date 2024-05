Gaetano Nacci torna alla guida di Amiu? L'indiscrezione

L'ingegnere Gaetano Nacci, già in passato amministratore unico di Amiu Trani, si appresterebbe a tornare alla guida della municipalizzata tranese dopo la scomparsa improvvisa dell'attuale amministratore unico Ambrogio Giordano. È quanto trapela da Palazzo di Città sebbene non vi sia ancora un atto ufficiale: la nomina tuttavia avrebbe solo una durata momentanea e non definitiva in attesa che il Comune provveda ad indire apposito bando pubblico. Nacci si dimise dal suo incarico nel 2021 a seguito una serie di contrasti con la struttura dirigenziale del Comune di Trani.