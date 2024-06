Nuovo Amministratore Unico di Amiu spa, candidature entro il 22 giugno prossimo

E' stato emanato nei giorni scorsi il decreto del sindaco riguardante l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Amministratore Unico della società in house Amiu Spa: la data di scadenza per presentare candidature è il 22 giugno prossimo.Dopo la tragica scomparsa dell'ing. Ambrogio Giordano avvenuta a seguito di un incidente automobilistico il 19 maggio scorso, il sindaco Amedeo Bottaro aveva richiamato a coprire quel ruolo pro tempore il precedente Au, l'ing. Nacci, sino al nuovo avviso pubblico per nominare il successore.Ora, con decreto n.73 è stato pubblicato l'' "avviso pubblico per candidarsi al vertice della società in house totalmente partecipata dal Comune di Trani ed avente come attività principale la gestione dei servizi di igiene urbana e degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. Nel designare il nuovo Au di Amiu "è stato previsto – si legge nel decreto - l'avvio di pubblica consultazione al fine di acquisire potenziali candidature sulle quali esercitare valutazioni comparative ai fini della conferma od eventuale variazione della designazione operata".E' dunque "indetta consultazione pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina o conferma dell'Amministratore Unico" di Amiu spa, la cui durata in carica "è fissata in anni tre, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica al 31.12.2026, con possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata, fatte salve modifiche normative o regolamentari nazionali e/o regionali relative alle società in house".I requisiti specifici per la candidatura sono: laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, economiche, aziendali o tecnico - scientifiche; esperienze e conoscenze specifiche, documentate e comprovate, nella materia ambientale, con particolare riguardo al ciclo dei rifiuti ed alla gestione dei servizi di igiene urbana."Alla nomina o conferma dell'Amministratore Unico provvederà, come previsto dalla normativa e dallo statuto vigenti, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento motivato sulla base della comparazione delle competenze e delle esperienze rilevabili dai curricula dell'amministratore in carica e di quelli presentati a seguito del presente avviso", con il quale "non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito".