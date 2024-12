Amiu invita a conferire aghi e siringhe sempre coperti da cappuccio

AMIU S.p.A. invita la cittadinanza a disfarsi di siringhe e aghi ovvero di oggetti taglienti sempre in presenza di apposito cappuccio o protezione a beneficio della pubblica incolumità e della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti.In particolare, siringhe e aghi usati vanno sempre protetti con il cappuccio e posti possibilmente in un contenitore rigido e chiuso prima di disfarsene. Allo stesso modo, bisogna coprire ogni oggetto che punga o tagli, come le lamette da barba mentre i cateteri vanno conferiti privi di ogni contenuto.Si ricorda inoltre che tali rifiuti (siringhe, aghi, cateteri ecc.) sono rifiuti "non riciclabili" che non vanno conferiti senza adeguata protezione, per la sicurezza degli operatori addetti alla raccolta."Confidiamo - scrive l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci - nella massima collaborazione della cittadinanza affinché, grazie al rispetto delle corrette modalità di smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, si tuteli la salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione".