Amiu, il 24 e il 31 dicembre l'isola ecologica aperta solo di mattina

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8 alle 13 mentre resterà chiuso al pubblico per la fascia oraria pomeridiana. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. al Numero Verde 800.665155 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13), scrivendo alla pagina Facebook e Instagram "AMIU Trani" o all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it