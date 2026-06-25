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Vita di città

Battiti Live, Amiu in campo per pulizia e sanificazione dopo la prima registrazione

Interventi straordinari nelle aree dell’evento: spazzamento, raccolta rifiuti e lavaggio strade

Trani - giovedì 25 giugno 2026 11.16
Dopo la prima serata di registrazioni di Battiti Live, svolta ieri a Trani, questa mattina gli operatori di Amiu sono intervenuti nelle aree maggiormente interessate dall'evento per effettuare attività straordinarie di pulizia e sanificazione.

Gli interventi hanno riguardato in particolare le zone del porto, piazza Quercia e le strade limitrofe interessate dal passaggio e dalla presenza delle migliaia di persone accorse per assistere allo spettacolo. Le operazioni hanno previsto la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento delle superfici e il lavaggio delle aree pubbliche, con l'obiettivo di ripristinare rapidamente le normali condizioni di decoro urbano.

Le attività rientrano nel piano predisposto da Amiu per accompagnare l'intera settimana di Battiti Live, che proseguirà fino a domenica con ulteriori registrazioni e appuntamenti collaterali. Un impegno quotidiano che punta a garantire pulizia e vivibilità degli spazi cittadini durante uno degli eventi più partecipati dell'estate tranese.

L'intervento odierno rappresenta il primo di una serie di operazioni che saranno effettuate nei prossimi giorni per assicurare il mantenimento degli standard di igiene urbana nelle aree coinvolte dalla manifestazione.
Lavaggio strade di AmiuLavaggio strade di AmiuLavaggio strade di Amiu
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