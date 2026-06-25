Battiti Live, corse straordinarie da e per Trani: Trenitalia accoglie la richiesta del Comune

In riscontro alla nota inviata dal sindaco di Trani, Marco Galiano, Trenitalia si è impegnata a introdurre una coppia di servizi aggiuntivi sulla tratta Bari Centrale - Barletta, di seguito dettagliata:Bari Centrale (18:11) - Trani (a. 18:51 / p. 18:52) - Barletta (19:01) circolante sabato 27 e domenica 28 giugno;Barletta (00:40) - Trani (a. 00:47 / p. 00:48) - Bari Centrale (01:28) circolante domenica 28 e lunedì 29 giugno.Ove possibile, Trenitalia si è impegnata anche a garantire l'apertura straordinaria della Biglietteria di Trani fino alle ore 00:30 nelle giornate di sabato e domenica.