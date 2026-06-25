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Battiti Live, corse straordinarie da e per Trani: Trenitalia accoglie la richiesta del Comune

Attivati collegamenti aggiuntivi tra Bari, Trani e Barletta nelle serate del weekend

Trani - giovedì 25 giugno 2026 10.32
In riscontro alla nota inviata dal sindaco di Trani, Marco Galiano, Trenitalia si è impegnata a introdurre una coppia di servizi aggiuntivi sulla tratta Bari Centrale - Barletta, di seguito dettagliata:

Bari Centrale (18:11) - Trani (a. 18:51 / p. 18:52) - Barletta (19:01) circolante sabato 27 e domenica 28 giugno;

Barletta (00:40) - Trani (a. 00:47 / p. 00:48) - Bari Centrale (01:28) circolante domenica 28 e lunedì 29 giugno.

Ove possibile, Trenitalia si è impegnata anche a garantire l'apertura straordinaria della Biglietteria di Trani fino alle ore 00:30 nelle giornate di sabato e domenica.
  • Stazione di Trani
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