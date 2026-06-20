Ascensore fuori uso nel parcheggio della stazione, la denuncia di Angiolillo: «Per chi vive la disabilità è un servizio inutilizzabile»

Un'infrastruttura inaugurata per migliorare la mobilità cittadina che, a causa di un ascensore non funzionante, rischia di diventare un ostacolo proprio per le persone più fragili. È la denuncia affidata ai social dall'ex consigliere comunale Antonio Angiolillo, che ha voluto richiamare l'attenzione sul problema dell'accessibilità nel parcheggio interrato della stazione ferroviaria di Trani. Nel suo intervento, Angiolillo racconta di aver deciso di raggiungere Bari in treno, salvo poi accorgersi che l'ascensore che collega il parcheggio alla superficie risultava fuori servizio. Una situazione che, evidenzia, rende di fatto impossibile l'utilizzo della struttura a chi accompagna una persona con disabilità o presenta difficoltà motorie.«Con un figlio disabile non posso usufruire del parcheggio sotto la stazione», scrive l'ex consigliere, sottolineando come il problema non riguardi soltanto un semplice disservizio tecnico, ma un tema più ampio legato al diritto alla mobilità e all'effettiva accessibilità degli spazi pubblici.Nel post non manca una stoccata all'amministrazione comunale e alla politica locale. Angiolillo evidenzia infatti come spesso si parli di inclusione, abbattimento delle barriere architettoniche e attenzione alle persone con disabilità, mentre nella pratica continuano a verificarsi situazioni che limitano l'autonomia e la libertà di movimento di molti cittadini. La segnalazione riaccende così il dibattito sulla necessità di garantire non solo la realizzazione delle opere pubbliche, ma anche la loro piena funzionalità e manutenzione nel tempo. Un ascensore fuori uso può infatti trasformare una struttura moderna in un servizio non accessibile, vanificando gli investimenti effettuati e creando disagi significativi a chi ha maggiormente bisogno di infrastrutture prive di barriere.