Investimento ferroviario a Trani: circolazione sospesa e treni in ritardo

Disagi alla circolazione ferroviaria nella serata di oggi lungo la linea adriatica all'altezza della stazione di Trani. Intorno alle 19:40, la circolazione dei treni è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona, fortunatamente non mortale.L'episodio ha provocato rallentamenti e possibili ritardi su diverse tipologie di convogli, coinvolgendo treni Alta Velocità, Intercity e Regionali in transito lungo la tratta. Secondo le prime informazioni diffuse da Trenitalia, risultano direttamente coinvolti e attualmente fermi due treni dell'Alta Velocità diretti nel Salento:Sul posto sono in corso gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell'accaduto e permettere la ripresa della circolazione in sicurezza. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio treno e le eventuali soluzioni di viaggio alternative attraverso i canali ufficiali di informazione ferroviaria. La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.