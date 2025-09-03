Incidente Stazione
Incidente Stazione
Cronaca Aggiornamenti in Diretta

Tragedia alla stazione di Trani: ragazzo muore investito da un treno

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia-Bari

Trani - mercoledì 3 settembre 2025 12.21
Una tragedia si è consumata questa mattina alla stazione ferroviaria di Trani: un ragazzo è morto dopo essere stato investito da un treno ad alta velocità nei pressi della stazione ferroviaria.

L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al giovane, che sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe un giovane di Barletta. Al momento restano ignote le cause dell'accaduto: non si esclude nessuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario, ma sarà l'autorità giudiziaria, con l'ausilio delle forze dell'ordine, a fare chiarezza sulla dinamica.

L'episodio ha provocato l'interruzione dei treni sulla linea Foggia-Bari, con disagi per i viaggiatori.

Seguono aggiornamenti.
