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Frana blocca la linea Adriatica tra Vasto e Termoli: traffico ferroviario sospeso. Disagi anche a Trani

Deviati i collegamenti a lunga percorrenza, rimborsi per i viaggiatori e tempi di ripristino ancora incerti

Trani - mercoledì 8 aprile 2026 10.20
La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara - Foggia, resta sospesa tra le stazioni di Vasto San Salvo e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato (CB).

Al momento non è possibile prevedere i tempi di ripristino della linea. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che monitorano l'evoluzione del movimento franoso.

I treni a lunga percorrenza provenienti da Nord sono limitati e originari ad Ancona e Pescara. Il trasporto Regionale garantisce il collegamento fino a Vasto San Salvo.

Alcuni collegamenti, da e per la Puglia, percorreranno la linea via Foggia - Caserta – Roma - Bologna con allungamento dei tempi di viaggio.

Tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, si invitano tutti i viaggiatori a consultare i canali di infomobilità di RFI e Trenitalia.

Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio.
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