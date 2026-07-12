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Sindaci ai Fornelli | A Martina Franca ci sarà Marco Galiano

Appuntamento alle 20.30 di domani in piazza XX Settembre

Trani - domenica 12 luglio 2026 7.24 Comunicato Stampa
Chi l'ha detto che un sindaco sappia amministrare soltanto un Comune? Lunedì, 13 luglio, alle 20.30 a Martina Franca, in piazza XX Settembre, dieci primi cittadini provenienti da Puglia e altre regioni d'Italia metteranno alla prova anche il loro talento culinario nell'undicesima edizione di "Sindaci, ai fornelli!", la gara culinaria più originale d'Italia. Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall'agenzia RP Consulting di Bari, "Sindaci, ai fornelli!" è molto più di un evento culinario: è una festa del territorio, un racconto corale che attraversa l'Italia attraverso i suoi sapori, le sue eccellenze e le sue storie. Divisi in squadre, i primi cittadini avranno trenta minuti per realizzare, con la supervisione di importanti chef provenienti da tutta la regione, un piatto originale utilizzando esclusivamente gli ingredienti messi a disposizione dall'organizzazione.

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci saranno il sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, insieme ai colleghi Angelantonio Angarano (Bisceglie), Giuseppe Marchionna (Brindisi), Marco Galiano (Trani), Lucia Palombella (Lizzano), Francesco Rogoli (Mesagne) e Giuseppe De Tomaso (Turi). A rendere ancora più "nazionale" la sfida, come da tradizione, parteciperanno anche tre primi cittadini provenienti da altre regioni: Sabrina Lallito, (Casacalenda, Molise), Teresa Colucci, (Pietrapertosa, Basilicata), e Antonio Nicoletti (Matera, Basilicata). Oltre a loro ci saranno quattro ospiti d'eccezione, che gareggeranno nel team "superstar" fuori concorso: il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, la senatrice della Repubblica, Anna Maria Fallucchi, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, e il primo cittadino di Valenzano, Giampaolo Romanazzi.

Accanto a loro, in veste di chef tutor, ci saranno alcuni dei più apprezzati cuochi pronti a offrire consigli, trucchi del mestiere e, perché no, a frenare l'entusiasmo di chi si farà prendere la mano dal pepe. Fra questi, le Stelle Michelin Domingo Schingaro (Ristorante Due Camini di Borgo Egnazia – Savelletri di Fasano), Andrea Catalano (Dissapore, Carovigno) e gli chef di Martina Franca Isabella Potì e Floriano Pellegrino (di Bros), Antonella Ricci e Vinod Sokar di Ceglie Messapica.
A condurre la serata saranno Mauro Pulpito, volto noto della televisione pugliese, e Claudia Cesaroni, speaker di Radionorba, mentre ritmo e ironia saranno affidati alle incursioni comiche di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, nel ruolo di "guastatore" ufficiale della gara.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Città di Martina Franca, Mordi la Puglia e Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia Storica. Main partner dell'evento sono Supermercati Dok e Famila. Special partner: Gioiella e Boutique dei Frutti di Mare – di Gagang. Premium partner: Pasta Maffei. Partner: Olio De Carlo, Cippone & Di Bitetto, Vini Coppi, Birra Baladin, Acqua Lauretana, Adhoreca. Partner tecnico: Apulia Event Solution, Casa Jo, Roberto Bozzi, Mister Patch, Fondazione Italiana Sommelier, Cooking Solution, Amedoo.
  • Antonio Decaro
  • Marco Galiano
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