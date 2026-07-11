Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria. <span>Foto credits</span>
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Politica

Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria, Nicola Ventura sarà la voce di Trani

Venerdì 10 luglio, presso l’Auditorium San Luigi di Trani si è svolta l’Assemblea Provinciale

Trani - sabato 11 luglio 2026 6.38 Comunicato Stampa
Venerdì 10 luglio, presso l'Auditorium San Luigi di Trani si è svolta l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico.
L'Assemblea è stata introdotta dalla relazione del Segretario provinciale, Michele Lamacchia che ha rivendicato il grande successo elettorale registrato dal Partito Democratico nelle elezioni amministrative svoltesi nei Comuni di Andria, Trani e Minervino, in cui il PD ha contribuito in modo decisivo al successo delle coalizioni e dei sindaci di centro sinistra. Il Segretario ha tracciato le linee programmatiche dell'azione politica del PD, che dovrà continuare a mettere al centro la tutela dell'Ambiente e della Salute dei cittadini, nonché lo sviluppo economico e sociale del Territorio. Inoltre, per la formazione della classe dirigente e la condivisione delle azioni di governo, ha proposto l'istituzione della "Consulta degli eletti e degli amministratori del PD", proposta che è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea. Infine ha indicato quali componenti della Segreteria Provinciale BAT:
  • Antonio Gorgoglione (Barletta), Vicesegretario;
  • Paola Amendola (Spinazzola), responsabile Parchi ed Aree interne;
  • Bucci Lucia (Canosa), responsabile Welfare;
  • Vincenzo Caldarone (Andria), responsabile Sviluppo economico e transizione energetica;
  • Angelica Curci (Bisceglie), responsabile Enti locali;
  • Annamaria Tarantino (Trinitapoli), responsabile Cultura e Legalità;
  • Ventura Nicola (Trani), responsabile Tesoreria e Organizzazione del Partito.
Il Segretario provinciale ha infine annunciato che quest'anno la Festa provinciale dell'Unità si svolgerà nel Comune di Barletta. All'assemblea hanno partecipato anche, oltre ai consiglieri e amministratori locali, l'assessora regionale all'Ambiente Debora Ciliento e il Segretario regionale e consigliere regionale Domenico De Santis.
  • Partito Democratico
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