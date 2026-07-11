Politica
Partito Democratico BAT | Nominata la nuova Segreteria, Nicola Ventura sarà la voce di Trani
Venerdì 10 luglio, presso l’Auditorium San Luigi di Trani si è svolta l’Assemblea Provinciale
Trani - sabato 11 luglio 2026 6.38 Comunicato Stampa
Venerdì 10 luglio, presso l'Auditorium San Luigi di Trani si è svolta l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico.
L'Assemblea è stata introdotta dalla relazione del Segretario provinciale, Michele Lamacchia che ha rivendicato il grande successo elettorale registrato dal Partito Democratico nelle elezioni amministrative svoltesi nei Comuni di Andria, Trani e Minervino, in cui il PD ha contribuito in modo decisivo al successo delle coalizioni e dei sindaci di centro sinistra. Il Segretario ha tracciato le linee programmatiche dell'azione politica del PD, che dovrà continuare a mettere al centro la tutela dell'Ambiente e della Salute dei cittadini, nonché lo sviluppo economico e sociale del Territorio. Inoltre, per la formazione della classe dirigente e la condivisione delle azioni di governo, ha proposto l'istituzione della "Consulta degli eletti e degli amministratori del PD", proposta che è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea. Infine ha indicato quali componenti della Segreteria Provinciale BAT:
L'Assemblea è stata introdotta dalla relazione del Segretario provinciale, Michele Lamacchia che ha rivendicato il grande successo elettorale registrato dal Partito Democratico nelle elezioni amministrative svoltesi nei Comuni di Andria, Trani e Minervino, in cui il PD ha contribuito in modo decisivo al successo delle coalizioni e dei sindaci di centro sinistra. Il Segretario ha tracciato le linee programmatiche dell'azione politica del PD, che dovrà continuare a mettere al centro la tutela dell'Ambiente e della Salute dei cittadini, nonché lo sviluppo economico e sociale del Territorio. Inoltre, per la formazione della classe dirigente e la condivisione delle azioni di governo, ha proposto l'istituzione della "Consulta degli eletti e degli amministratori del PD", proposta che è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea. Infine ha indicato quali componenti della Segreteria Provinciale BAT:
- Antonio Gorgoglione (Barletta), Vicesegretario;
- Paola Amendola (Spinazzola), responsabile Parchi ed Aree interne;
- Bucci Lucia (Canosa), responsabile Welfare;
- Vincenzo Caldarone (Andria), responsabile Sviluppo economico e transizione energetica;
- Angelica Curci (Bisceglie), responsabile Enti locali;
- Annamaria Tarantino (Trinitapoli), responsabile Cultura e Legalità;
- Ventura Nicola (Trani), responsabile Tesoreria e Organizzazione del Partito.