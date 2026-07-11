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Amiu Trani | Trasparenza sulle Assunzioni: un annuncio “lampo” riapre Il caso graduatorie. Appello al Sindaco Galiano

I consiglieri comunali del centrodestra accendono i riflettori sulla gestione del personale all'interno di AMIU SpA, denunciando una serie di anomalie temporali e procedurali

Trani - sabato 11 luglio 2026 06.05 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa pervenutaci a firma dei consiglieri di opposizione del centrodestra, la questione riguarda l'AMIU e l'informativa della stessa inerente "la ricerca, (...) per imminenti esigenze, di personale a tempo determinato (...) con la qualifica di "operatore ecologico" ( da questo link è possibile la consultazione)
Il testo integrale del comunicato stampa del cdx.

AMIU TRANI, TRASPARENZA SULLE ASSUNZIONI: UN ANNUNCIO "LAMPO" RIAPRE IL CASO GRADUATORIE. APPELLO AL SINDACO GALIANO.

Un bando di selezione per operatori ecologici pubblicato in pieno luglio, scadenze fissate a fine agosto e contratti di lavoro della durata di appena un mese. I consiglieri comunali del centrodestra di Trani accendono i riflettori sulla gestione del personale all'interno di AMIU SpA, denunciando una serie di anomalie temporali e procedurali.
L'ultimo avviso pubblicato dall'agenzia interinale scade il 31 agosto 2026, ma il contratto offerto cessa tassativamente il 30 settembre 2026. Chi vincerà questa selezione lavorerà, nella migliore delle ipotesi, solo per trenta giorni. Perché attivare una macchina selettiva così complessa e costosa per contratti spot di un solo mese? Qual è il vero obiettivo?
La risposta, secondo i consiglieri del centrodestra, emerge da un cortocircuito documentale tra le determinazioni firmate dall'Amministratore Unico dell'AMIU, l'Ing. Gaetano Nacci. Con l'atto n. 34 del marzo 2026, il management ha deciso di anticipare la scadenza delle vecchie graduatorie concorsuali del 2021 proprio al 30 settembre 2026, sostenendo che fossero esaurite. Una scelta che smentisce quanto stabilito dalla stessa governance nell'agosto 2024 (determina n. 52), quando quelle medesime graduatorie furono blindate e prorogate per tre anni – fino al 2027 – invocando 'ragioni d'urgenza e indifferibilità' per colmare i vuoti d'organico.
Ci si chiede come sia possibile che un'urgenza strutturale definita 'indifferibile' nel 2024 si sia trasformata, nel 2026, nella fretta di ghigliottinare anticipatamente le graduatorie vigenti.
Questo stop improvviso ha creato un vuoto operativo che oggi l'azienda tenta di tamponare con assunzioni lampo tramite agenzie di somministrazione. Il tempismo di questa operazione, a ridosso delle scadenze e in pieno periodo post-elettorale, solleva forti dubbi che meritano di essere chiariti. Alla luce di queste evidenti contraddizioni, i consiglieri comunali del centrodestra rivolgono un invito al Sindaco Galiano, nella sua duplice veste di primo cittadino e di rappresentante del Comune di Trani quale Socio Unico di AMIU SpA "Il Sindaco Galiano non può restare a guardare". Lo invitiamo a esercitare con la massima fermezza il potere di controllo analogo sulle società partecipate e a vigilare accuratamente sulla correttezza e sulla trasparenza della procedura in corso. È suo dovere accertare se l'utilizzo di contratti interinali di un solo mese rispetti i principi di efficienza ed economicità e, soprattutto, fare totale chiarezza sulle reali attività che hanno spinto AMIU a smantellare le vecchie graduatorie.
I consiglieri comunali del cdx: Angelo Guarriello, Raffaella Merra, Roberto Gargiuolo, Ornella Gelso, Emanuele Cozzoli, Pasquale de Toma e Michele Centrone

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