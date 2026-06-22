Vita di città
Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione»
L'azienda prende le distanze dagli annunci comparsi su alcuni portali di ricerca lavoro e invita i cittadini a verificare sempre le fonti ufficiali
Trani - lunedì 22 giugno 2026 13.15
Nei giorni scorsi sono apparsi su alcuni siti internet di ricerca personale annunci di lavoro per "operatore ecologico" con l'indicazione della città di Trani. AMIU S.p.A. precisa a tal proposito di non aver avviato ad oggi alcuna procedura di selezione riferibile a tali annunci e che gli stessi non sono riconducibili all'Azienda o ad iniziative attivate da AMIU S.p.A. A tutela della trasparenza, si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione ed a verificare la provenienza delle informazioni.
AMIU S.p.A. coglie l'occasione per specificare che l'acquisizione di personale avviene secondo quanto previsto dal regolamento aziendale e dalla normativa di settore ed ogni procedura è resa pubblica nell'apposita sezione del sito aziendale consultabile al seguente link: https://amiutrani.it/category/societa-trasparente/selezione-del-personale/reclutamentodelpersonale/ .
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare AMIU S.p.A. tramite Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 e scrivendo all'indirizzo info@amiutrani.it
AMIU S.p.A. coglie l'occasione per specificare che l'acquisizione di personale avviene secondo quanto previsto dal regolamento aziendale e dalla normativa di settore ed ogni procedura è resa pubblica nell'apposita sezione del sito aziendale consultabile al seguente link: https://amiutrani.it/category/societa-trasparente/selezione-del-personale/reclutamentodelpersonale/ .
Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare AMIU S.p.A. tramite Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 e scrivendo all'indirizzo info@amiutrani.it