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Amiu, piano straordinario di lavaggi e tariffa puntuale: il Comune rilancia i servizi ambientali

Il sindaco Marco Galiano e gli assessori Cornacchia e Laurora in visita alla sede dell'azienda

Trani - venerdì 31 luglio 2026 16.21
Si è svolta venerdì 31 luglio alle ore 11.00 la visita istituzionale presso la sede di AMIU S.p.A. della delegazione del Comune di Trani, accolta dall'Amministratore Unico Ing. Gaetano Nacci, composta dal Sindaco di Trani Dott. Marco Galiano e dagli Assessori Comunali Dott.ssa Irene Cornacchia con delega all'Ambiente e Dott. Carlo Laurora con delega ai Rapporti con le Società controllate.

Nel corso dell'incontro si è discusso delle attività aziendali e dei progetti di sviluppo di AMIU S.p.A.. Il confronto ha riguardato vari temi tra cui la discarica: si è fatto il punto sui lavori eseguiti negli ultimi anni grazie all'impegno congiunto tra Comune di Trani, AMIU S.p.A. e Regione Puglia ed in particolare i lavori di messa in sicurezza di emergenza (MISE) dei lotti I, II, III eseguiti tra il 2021 ed il 2023 ed i lavori partiti a marzo scorso di chiusura definitiva dei lotti I e II (di prossima conclusione).
Il Sindaco Galiano ha sottolineato come AMIU rappresenti un'eccellenza della città e ha spiegato come questo rappresenti un elemento sulla base del quale il Comune di Trani valuterà di estendere il raggio di azione della Società, compresa la possibile realizzazione di una stazione di trasferenza, insieme alle attività contenute nel Piano Industriale della Società già a disposizione dell'Ente.

La delegazione composta dal Sindaco dagli Assessori ha confermato con l'Amministratore Unico Ing. Nacci un piano straordinario di lavaggi stradali e di igienizzazione relativo all'intero territorio comunale con un cronoprogramma di attività che si svilupperà sino al prossimo mese di ottobre a beneficio del decoro urbano e di un maggior impatto dei servizi erogati dall'Azienda. Durante tali attività, per le quali si confida nella necessaria collaborazione da parte della cittadinanza, ogni via e strada di Trani sarà interessata, a partire dalle ore 4.00, da interventi di lavaggio e sanificazione che vedranno l'impegno di operatori con soffiatori a supporto di mezzi lava strade e macchine spazzatrici. Di seguito il link col piano straordinario completo di date e vie oggetto di lavaggio https://amiutrani.it/comunicati-stampa/cronoprogramma-lavaggi-straordinari-trani/

Durante la riunione è stato inoltre ufficializzato l'avvio di una sperimentazione dal prossimo 1° settembre della rilevazione dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani nell'ottica della tariffazione puntuale secondo il sistema ispirato al principio comunitario del "chi inquina paga", da estendere a tutte le utenze domestiche e non domestiche, dal 1° gennaio 2027. Con la sperimentazione si intende dare il via ad un percorso di responsabilizzazione che porti ad una minore produzione di rifiuto "non riciclabile" con vantaggi di tipo ambientale e ricadute economiche positive per la collettività. La sperimentazione riguarderà un campione comprensivo di condomini con più unità abitative, utenze domestiche singole e utenze non domestiche e punterà ad evidenziare differenze significative tra utenze virtuose e utenze che producono maggiori quantità di rifiuto non differenziato e dunque non riciclabile.


"Grazie alla collaborazione con AMIU S.p.A. intendiamo far crescere la vocazione ambientale di Trani e riuscire a dare risposte ai cittadini con cui ogni giorno ci confrontiamo per il bene della città". Così il sindaco, Dott. Marco Galiano, unitamente agli Assessori Dott.ssa Irene Cornacchia e Dott. Carlo Laurora.

"L'impegno di AMIU S.p.A, al fianco dell'Amministrazione Comunale punta a servizi di qualità in grado di esaltare la bellezza dei luoghi e accompagnarne la crescita sociale" conclude l'Amministratore Unico Ing. Gaetano Nacci.
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