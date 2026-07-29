L'Ing. Gaetano Nacci approda a Kyma Ambiente: è il nuovo amministratore unico della partecipata di Taranto. Nessuna incompatibilità con AMIU SpA

L'ingegnerassume la guida dila società partecipata del Comune di Taranto. Il nuovo incarico non presenta profili di incompatibilità con la sua attuale governance: Nacci manterrà pertanto anche la carica di amministratore unico di AMIU SPA.la società partecipata delche gestisce il servizio di igiene urbana. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell'assemblea della società, convocata con procedura d'urgenza dal Collegio sindacale, che in questa fase esercita temporaneamente le funzioni di amministrazione dell'azienda. La scelta del, socio unico della partecipata, è ricaduta sull'ingegnerein virtù della sua consolidata esperienza professionale nel settore dell'igiene urbana, della gestione ambientale e dell'economia circolare, maturata sia in ambito privato sia alla guida di aziende pubbliche.Laureato in Ingegneria al Politecnico di Bari, Nacci ha ricoperto incarichi manageriali nel comparto ambientale, tra cui esperienze nel gruppo Eco Eridania, prima di approdare nel 2021 alla guida di. Nel corso del suo mandato ha seguito il percorso di riorganizzazione della società, promuovendo interventi di efficientamento e innovazione gestionale. Dopo una breve parentesi seguita all'avvicendamento con l'ingegnere Ambrogio Giordano, è stato richiamato alla guida dell'azienda e, nel luglio 2024, il sindaco di Tranilo aveva confermato amministratore unico per un nuovo triennio.Ora per Nacci si apre una nuova sfida professionale. Secondo quanto evidenziato dall'Amministrazione comunale di Taranto, la sua nomina rappresenta un passaggio strategico per il futuro di. Il nuovo amministratore sarà chiamato a gestire una fase particolarmente delicata, caratterizzata dal percorso di risanamento aziendale e dalla necessità di affrontare le principali criticità gestionali. Nel formulare gli auguri di buon lavoro ail Comune di Taranto ha espresso piena fiducia nelle sue capacità, auspicando che la sua esperienza possa contribuire a imprimere una svolta al nuovo corso della società.