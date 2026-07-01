Blatte e disinfestazione, Amiu: «Interventi regolarmente in corso fino a settembre»

AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che le attività previste in materia di disinfestazione e deblattizzazione sono regolarmente in corso, secondo il calendario programmato e comunicato alla cittadinanza. Le attività sono iniziate a marzo 2026 e proseguiranno sino al prossimo settembre.Si riepilogano le attività svolte sinora consistenti in quattro trattamenti antilarvali (1° trattamento 10/11/12 marzo, 2° trattamento 31 marzo/1/2 aprile, 3° trattamento 21/22/23 aprile, 4° trattamento 12/13/14 maggio), due disinfestazioni con trattamenti adulticidi (1° trattamento 4 giugno, 2° trattamento 18 giugno) e tre interventi di deblattizzazione (1° intervento 19/20/21 marzo, 2° intervento 7/8/9 maggio, 3° intervento 11/12/13 giugno).Le attività di disinfestazione continueranno secondo il seguente calendario: 3° trattamento adulticida 9 luglio, 4° trattamento adulticida 23 luglio, 5° trattamento adulticida 6 agosto, 6° trattamento adulticida 20 agosto, 7° trattamento adulticida 3 settembre, 8° trattamento adulticida 24 settembre. Le attività di deblattizzazione si svilupperanno con il 4° trattamento di deblattizzazione in data 16/17/18 luglio, con il 5° trattamento di deblattizzazione previsto il 12/13/14 agosto ed il 6° trattamento di deblattizzazione che avrà luogo il 17/18/19 settembre.Alle attività di disinfestazione e deblattizzazione sulla fogna bianca e di deblattizzazione sulla fogna nera di competenza di Acquedotto Pugliese in corso di esecuzione, si fa presente che è necessario associare le attività sulle aree private di competenza dei privati e previste da Ordinanza Sindacale. Infatti con Ordinanza Sindacale n. 10 del 29/04/2026 è stato ordinato a tutti gli amministratori condominiali nonché ai proprietari dei singoli fabbricati di provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condomini entro e non oltre il 15 giugno 2026.La sinergia tra le azioni condotte da AMIU S.p.A e Acquedotto Pugliese ed i privati è indispensabile per contrastare la presenza delle blatte. Così come è fondamentale avere cura degli spazi pubblici. L'igiene ed il decoro sono fondamentali per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da blatte. Si ricorda, come specificato nell'Ordinanza Sindacale n. 10/2026 di mantenere i locali di abitazione, i locali di uso pubblico, gli uffici sempre puliti e ordinati così come di conferire sempre i rifiuti nel pieno rispetto degli orari e dei giorni previsti dal calendario di raccolta.Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare AMIU S.p.A. tramite Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 e scrivendo all'indirizzo info@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram