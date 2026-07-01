Associazioni ed Ordini Professionali
Fiab Trani Mò Pedala, i Venerdì Estivi proseguono con una pedalata dedicata ai giochi antichi
Venerdì 3 luglio partenza da Piazza Plebiscito alle ore 19
Trani - mercoledì 1 luglio 2026 7.53
Proseguono i Venerdì Estivi organizzati da FIAB Trani Mò Pedala APS, l'iniziativa che anima l'estate tranese promuovendo la mobilità sostenibile, la socialità e la riscoperta del territorio attraverso la bicicletta.
L'appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio, con ritrovo in Piazza Plebiscito e partenza alle ore 19.00. La pedalata, aperta a cittadini, famiglie e appassionati di ogni età, si svilupperà lungo un percorso urbano pensato per essere accessibile e piacevole, nel pieno rispetto del Codice della Strada.
L'iniziativa sarà dedicata alla riscoperta dei giochi antichi, un patrimonio culturale fatto di semplicità, creatività e condivisione che ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni. Lungo il percorso i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere e riscoprire alcuni giochi della tradizione popolare, vivendo un'esperienza che unisce attività fisica, memoria collettiva e momenti di aggregazione.
L'obiettivo della serata è promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile e valorizzare gli spazi urbani attraverso iniziative capaci di coinvolgere persone di tutte le età. Pedalare insieme significa riscoprire il territorio con uno sguardo diverso, favorire le relazioni tra i cittadini e tramandare tradizioni che fanno parte della storia della nostra comunità.
La partecipazione è gratuita per i tesserati FIAB e per i minori. Per i non soci è previsto un contributo destinato alla copertura assicurativa prevista per la partecipazione all'evento.
«Con i Venerdì Estivi – dichiara il presidente di FIAB Trani Mò Pedala APS, Nicola Caputo – vogliamo offrire ai cittadini occasioni sempre nuove per vivere Trani in bicicletta. Questa serata sarà dedicata ai giochi di una volta, che rappresentano un patrimonio di valori fatto di condivisione, fantasia e relazioni autentiche. La bicicletta diventa così uno strumento per riscoprire la città, creare comunità e valorizzare le tradizioni che appartengono alla memoria collettiva.»
FIAB Trani Mò Pedala APS invita cittadini, famiglie e visitatori a prendere parte all'iniziativa per trascorrere una serata all'insegna della mobilità sostenibile, della convivialità e della riscoperta delle tradizioni popolari.
Link per la prenotazione: https://forms.gle/QEjPuydU2pySeifQ.
L'appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio, con ritrovo in Piazza Plebiscito e partenza alle ore 19.00. La pedalata, aperta a cittadini, famiglie e appassionati di ogni età, si svilupperà lungo un percorso urbano pensato per essere accessibile e piacevole, nel pieno rispetto del Codice della Strada.
L'iniziativa sarà dedicata alla riscoperta dei giochi antichi, un patrimonio culturale fatto di semplicità, creatività e condivisione che ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni. Lungo il percorso i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere e riscoprire alcuni giochi della tradizione popolare, vivendo un'esperienza che unisce attività fisica, memoria collettiva e momenti di aggregazione.
L'obiettivo della serata è promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile e valorizzare gli spazi urbani attraverso iniziative capaci di coinvolgere persone di tutte le età. Pedalare insieme significa riscoprire il territorio con uno sguardo diverso, favorire le relazioni tra i cittadini e tramandare tradizioni che fanno parte della storia della nostra comunità.
La partecipazione è gratuita per i tesserati FIAB e per i minori. Per i non soci è previsto un contributo destinato alla copertura assicurativa prevista per la partecipazione all'evento.
«Con i Venerdì Estivi – dichiara il presidente di FIAB Trani Mò Pedala APS, Nicola Caputo – vogliamo offrire ai cittadini occasioni sempre nuove per vivere Trani in bicicletta. Questa serata sarà dedicata ai giochi di una volta, che rappresentano un patrimonio di valori fatto di condivisione, fantasia e relazioni autentiche. La bicicletta diventa così uno strumento per riscoprire la città, creare comunità e valorizzare le tradizioni che appartengono alla memoria collettiva.»
FIAB Trani Mò Pedala APS invita cittadini, famiglie e visitatori a prendere parte all'iniziativa per trascorrere una serata all'insegna della mobilità sostenibile, della convivialità e della riscoperta delle tradizioni popolari.
Link per la prenotazione: https://forms.gle/QEjPuydU2pySeifQ.