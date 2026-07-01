Trani la “Giornata delle bici”. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani la “Giornata delle bici”. Foto Michele Straniero
Associazioni ed Ordini Professionali

Fiab Trani Mò Pedala, i Venerdì Estivi proseguono con una pedalata dedicata ai giochi antichi

Venerdì 3 luglio partenza da Piazza Plebiscito alle ore 19

Trani - mercoledì 1 luglio 2026 7.53
Proseguono i Venerdì Estivi organizzati da FIAB Trani Mò Pedala APS, l'iniziativa che anima l'estate tranese promuovendo la mobilità sostenibile, la socialità e la riscoperta del territorio attraverso la bicicletta.
L'appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio, con ritrovo in Piazza Plebiscito e partenza alle ore 19.00. La pedalata, aperta a cittadini, famiglie e appassionati di ogni età, si svilupperà lungo un percorso urbano pensato per essere accessibile e piacevole, nel pieno rispetto del Codice della Strada.
L'iniziativa sarà dedicata alla riscoperta dei giochi antichi, un patrimonio culturale fatto di semplicità, creatività e condivisione che ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni. Lungo il percorso i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere e riscoprire alcuni giochi della tradizione popolare, vivendo un'esperienza che unisce attività fisica, memoria collettiva e momenti di aggregazione.
L'obiettivo della serata è promuovere l'utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile e valorizzare gli spazi urbani attraverso iniziative capaci di coinvolgere persone di tutte le età. Pedalare insieme significa riscoprire il territorio con uno sguardo diverso, favorire le relazioni tra i cittadini e tramandare tradizioni che fanno parte della storia della nostra comunità.
La partecipazione è gratuita per i tesserati FIAB e per i minori. Per i non soci è previsto un contributo destinato alla copertura assicurativa prevista per la partecipazione all'evento.
«Con i Venerdì Estivi – dichiara il presidente di FIAB Trani Mò Pedala APS, Nicola Caputo – vogliamo offrire ai cittadini occasioni sempre nuove per vivere Trani in bicicletta. Questa serata sarà dedicata ai giochi di una volta, che rappresentano un patrimonio di valori fatto di condivisione, fantasia e relazioni autentiche. La bicicletta diventa così uno strumento per riscoprire la città, creare comunità e valorizzare le tradizioni che appartengono alla memoria collettiva.»
FIAB Trani Mò Pedala APS invita cittadini, famiglie e visitatori a prendere parte all'iniziativa per trascorrere una serata all'insegna della mobilità sostenibile, della convivialità e della riscoperta delle tradizioni popolari.
Link per la prenotazione: https://forms.gle/QEjPuydU2pySeifQ.
  • Bici
Altri contenuti a tema
Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala Appuntamento sabato pomeriggio in via San Giorgio
Trani protagonista della Settimana Europea della Mobilità: eventi dal 13 al 19 settembre Enti locali Trani protagonista della Settimana Europea della Mobilità: eventi dal 13 al 19 settembre Una settimana all’insegna della consapevolezza ambientale e della mobilità attiva
Antonio Carenza, prima vittoria stagionale alla "Marathon Bosco Difesa Grande" Altri sport Antonio Carenza, prima vittoria stagionale alla "Marathon Bosco Difesa Grande" Senza avversari la prova di mountain bike del tranese a Gravina di Puglia
Oggi tutti in sella con Bimbimbici Eventi e cultura Oggi tutti in sella con Bimbimbici Si parte alle 9 da piazza Plebiscito
Una passeggiata ecologica per aiutare il piccolo Felice colpito da epidermolisi bollosa Solidarietà Una passeggiata ecologica per aiutare il piccolo Felice colpito da epidermolisi bollosa L'iniziativa domenica 7 maggio promossa dalla Pia Unione Primaria "Santa Rita"
Morto l'escursionista caduto dalla bici ieri in contrada Torricella Cronaca Morto l'escursionista caduto dalla bici ieri in contrada Torricella Carlo Cangai era stato portato al Bonomo in elicottero
Protesta "a due ruote" a Palazzo di città Vita di città Protesta "a due ruote" a Palazzo di città La bicicletta di un dipendente legata all'ingresso per protesta
Viaggio in bici alla scoperta della Murgia, si chiude a Trani Eventi e cultura Viaggio in bici alla scoperta della Murgia, si chiude a Trani Nuova iniziativa di Ciclomurgia per i primi tre giorni di marzo
L’editoriale. Scusate il disturbo | Il prezzo del pop: la Regione Puglia ha blindato Battiti Live 2026 con 2 milioni di euro pubblici. Ma a chi è convenuto davvero?
1 luglio 2026 L’editoriale. Scusate il disturbo | Il prezzo del pop: la Regione Puglia ha blindato Battiti Live 2026 con 2 milioni di euro pubblici. Ma a chi è convenuto davvero?
Gestione rifiuti a Trani: arriva la proroga al 31/12/2026 per AMIU, stanziati € 5.845.502,76 di euro
1 luglio 2026 Gestione rifiuti a Trani: arriva la proroga al 31/12/2026 per AMIU, stanziati € 5.845.502,76 di euro
Blatte e disinfestazione, Amiu: «Interventi regolarmente in corso fino a settembre»
1 luglio 2026 Blatte e disinfestazione, Amiu: «Interventi regolarmente in corso fino a settembre»
Fondazione Ciccolini - Trani | “Le Visioni del Vento d’Occidente”: la grande musica abbatte le barriere della fragilità all’Opera Don Uva
1 luglio 2026 Fondazione Ciccolini - Trani | “Le Visioni del Vento d’Occidente”: la grande musica abbatte le barriere della fragilità all’Opera Don Uva
Trani | Veleni e miasmi a via dei Finanzieri? Oggi il sopralluogo ispettivo al Centro di Raccolta Comunale Rifiuti
30 giugno 2026 Trani | Veleni e miasmi a via dei Finanzieri? Oggi il sopralluogo ispettivo al Centro di Raccolta Comunale Rifiuti
Trani, accelerata per il Polivalente Sant’Angelo: via libera d’urgenza ai subappalti per pista e manto erboso
30 giugno 2026 Trani, accelerata per il Polivalente Sant’Angelo: via libera d’urgenza ai subappalti per pista e manto erboso
Passaggio di consegne nel Rotary di Trani: Salvatore Nardò è il nuovo presidente
30 giugno 2026 Passaggio di consegne nel Rotary di Trani: Salvatore Nardò è il nuovo presidente
Serena Brancale, Trani nel cuore: amicizie, musica e eleganza
30 giugno 2026 Serena Brancale, Trani nel cuore: amicizie, musica e eleganza
Governance d’impresa e sviluppo del Mezzogiorno, a Trani il convegno di Nedcommunity
30 giugno 2026 Governance d’impresa e sviluppo del Mezzogiorno, a Trani il convegno di Nedcommunity
"Piazzolla & Friends ": serata-evento tra danza, musica, teatro e poesia per dare il via al XIII International Trani Tango
30 giugno 2026 "Piazzolla & Friends": serata-evento tra danza, musica, teatro e poesia per dare il via al XIII International Trani Tango
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.