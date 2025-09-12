Trani protagonista della Settimana Europea della Mobilità: eventi dal 13 al 19 settembre

Per il secondo anno consecutivo, Trani si conferma tra le poche realtà italiane coinvolte nella Settimana Europea della Mobilità (SEM), l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per promuovere forme di mobilità sostenibile e sensibilizzare cittadini e istituzioni sull'importanza di muoversi in modo attivo, sicuro e green.La settimana, in programma dal 13 al 19 settembre, è patrocinata dal Comune di Trani e organizzata da FIAB Trani Mò Pedala, che propone un ricco calendario di eventi rivolti a tutte le età. L'obiettivo è chiaro: incoraggiare l'uso della bicicletta, la mobilità attiva e il trasporto pubblico per migliorare la qualità della vita urbana.Gli appuntamenti principali:Sabato 13 settembre – "Impariamo a pedalare" (ore 16:00 – 19:00, Piazza Plebiscito)Un corso di avviamento all'uso della bicicletta rivolto a ragazzi tra i 5 e i 14 anni, guidati da Alessandro Botta, vicepresidente FIAB Trani.Domenica 14 settembre – "Giornata delle Bici" (ore 9:30, Piazza Plebiscito)Una pedalata collettiva aperta a grandi e piccoli con lo staff FIAB. La partecipazione è gratuita, ma con iscrizione obbligatoria.Mercoledì 17 settembre – Forum "Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile" (ore 18:00, Biblioteca Bovio)Un dibattito pubblico con rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, tra cui:- Cecilia Di Lernia (Assessora alla Polizia Locale – Trani)- Paola Valente (Assessora allo Sport – Trani)- Debora Ciliento (Assessora ai Trasporti – Regione Puglia)- Matteo Pertosa (CEO Vaimoo)- Nicola Capogna (CEO Pin Bike)- Vitantonio Dipace (Presidente Amet)- Francesco Tandoi (Presidente STP Trani)- Monica Fontanive (Consigliera nazionale FIAB)- Francesco Venezia (Coordinatore FIAB Puglia-Basilicata)Venerdì 19 settembre – Bike Work DayLa dodicesima edizione dell'iniziativa punta a coinvolgere i Mobility Manager aziendali, promuovendo le certificazioni "Azienda Bike Friendly" e l'adesione al CIAB – Club delle Imprese Amiche della Bicicletta.Una settimana all'insegna della consapevolezza ambientale, della mobilità attiva e della partecipazione collettiva per costruire una Trani più sostenibile e a misura di cittadino.