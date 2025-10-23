Al via il tesseramento 2026 di Trani Mò Pedala

ricevere informazioni su progetti, escursioni e attività previste per il 2026;

conoscere i vantaggi del tesseramento, tra cui copertura assicurativa RC bici e sconti in attività convenzionate;

entrare in contatto con una comunità attiva e appassionata che crede in una città più verde, sicura e a misura di bicicletta.

Sabato 25 ottobre 2025, Fiab Trani Mò Pedala APS invita soci, simpatizzanti e cittadinanza all'appuntamento per il tesseramento all'anno associativo 2026, che si terrà a Trani, in Via San Giorgio angolo Via Mario Pagano, dalle ore 18:00 alle 20:00.L'iniziativa è un'occasione aperta a tutti per conoscere l'associazione, rinnovare la propria adesione o diventare nuovi soci della rete FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – contribuendo attivamente alla promozione della mobilità sostenibile e della ciclabilità urbana.Durante l'incontro sarà possibile: