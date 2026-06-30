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Attualità

Governance d’impresa e sviluppo del Mezzogiorno, a Trani il convegno di Nedcommunity

Il 2 luglio esperti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni analizzeranno il Rapporto 2026 della Banca d’Italia sull’economia pugliese

Trani - martedì 30 giugno 2026 14.32
L'economia pugliese nel 2025 cresce in misura contenuta (+0,4% rispetto al +0,5% dell'Italia e al +0,7% del Mezzogiorno), ma mostra alcuni segnali di miglioramento che aprono spazi di sviluppo. In marcata espansione le costruzioni, trainate anche dalle opere pubbliche finanziate dal PNRR, così come la domanda turistica. Inoltre nel corso del 2025, dopo due anni di contrazione, ha ripreso a crescere il credito alle imprese e anche i prestiti alle famiglie si sono progressivamente rafforzati. Persistono criticità, dalla debolezza dell'industria alla limitata capacità innovativa, tuttavia il quadro complessivo mostra dinamiche incoraggianti che possono essere consolidate attraverso investimenti, solida organizzazione e una governance più consapevole.
È la fotografia scattata dal rapporto annuale 2026 di Banca d'Italia al sistema produttivo pugliese, con sfide strutturali che rendono la governance d'impresa una leva competitiva decisiva e il ruolo dei consiglieri indipendenti particolarmente delicato, soprattutto nelle situazioni più critiche: passaggi generazionali, inserimento di management esterno e rapporti con fondi di private equity.
Proprio di questi temi tratta il convegno che Nedcommunity, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti presieduta da Marco Giorgino, organizza per il pomeriggio del 2 luglio a Trani nella Biblioteca storica dell'Ordine degli Avvocati (piazza Sacra Regia Udienza 9, dalle 17). L'evento, dal titolo "NED e governance aziendale: prevenzione, responsabilità e continuità nelle imprese del Sud-Est", è promosso dal Chapter Sud-Est di Nedcommunity in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Trani, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Trani, e con la partecipazione di Confindustria Bari e BAT.
Attraverso testimonianze aziendali del territorio, si discuterà di come assetti di governance chiari e responsabili possano rafforzare la capacità delle imprese di affrontare il cambiamento, prevenire le crisi e cogliere le opportunità di crescita in un contesto macroeconomico che rimane complesso. Dopo i saluti istituzionali di Marco Giorgino, Presidente Nedcommunity, Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT, Lorenzo Chieppa, Presidente ODCEC Trani e Francesco Logrieco, Presidente Ordine Avvocati Trani, prenderà la parola Maurizio Lozzi, Dirigente della sede di Bari della Banca d'Italia, che illustrerà il Rapporto 2026 sull'economia della Puglia.
Seguirà la tavola rotonda "Assetti organizzativi, governance e tutela preventiva nelle imprese del Sud-Est" a cui prenderanno parte: Francesco Acito, Condirettore Generale Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Michele Frisoli, CEO of Manta Group, Mentor, B20 2021; Mauro Romano, UNIBA, FLAG, Associato Nedcommunity; Pietro Santoro, Founder & Managing Partner KAILIOS CAPITAL, Associato Nedcommunity; Francesco Zito, Managing Partner Hyle Capital Partners, Board Member Clemme Alimentari. Modera Cristina Mitidieri, delegata del Chapter Sud-Est e associata Nedcommunity. Al termine conclusioni di Marina Lalli, Past President Federturismo Confindustria, A.U. Terme Margherita di Savoia.
Hanno contribuito all'organizzazione KPMG SpA, I.CON Srl Società Benefit, KAILIOS CAPITAL, MITIDIERI&PARTNERS. L'evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati di Trani e consente di maturare crediti
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