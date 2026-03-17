Mirko postino delle nevi
Mirko postino delle nevi
Vita di città

Il postino della neve al Sestriere è il tranese Mirko Covelli : "Qui siamo felici!"

Quasi ispirato dal Quo vado di Checco Zalone, la scoperta di una dimensione fatta di autenticità e serenità

Trani - martedì 17 marzo 2026 11.03
Sembra davvero una piccola favola, una storia lontana da questi tempi frenetici che magari potrebbe anche fare da ispirazione alla sceneggiatura di uno di quei film che fanno tanto bene al cuore.
E di richiami a film recenti in realtà, in questa bella storia, ce ne sono più d'uno: da un "Benvenuti al Sud" al contrario al "Quo vado" di Checco Zalone, che pare abbia proprio ispirato Mirko Covelli a fare una domanda per un posto di portalettere in val di Susa (proprio una delle tante destinazioni cui viene "condannato" Checco e nelle quali si trova d'incanto). Un ossimoro il nomignolo che il trentatreenne di Trani si è visto ricamare addosso non solo dalla gente del posto - in un'area che va da Cesana torinese ai 2035 metri di Sestriere - ma anche dai media nazionali: e essere diventato in poco tempo "il postino della neve" per chi è nato e cresciuto sul mare, appare davvero non solo una contraddizione in termini ma anche e soprattutto una scelta di ripiego là dove non si sia riuscito a trovare di meglio. E invece le cose stanno assai diversamente.
In un momento in cui anche al Sud — anche in città come Trani, dove tradizionalmente ci si saluta per strada e ci si conosce in tanti — il senso di comunità sembra essersi un po' allentato, tra social, abitudini cambiate tra la fretta e il lavoro e anche una crescente litigiosità (dobbiamo ricordarlo che l'Italia è un paese in Europa con il numero più alto di cause tra condomini??), questa storia ha preso una direzione diversa.

È vero , l'impatto iniziale di Mirko con la Val di Susa è stato tutt'altro che semplice: territorio dalla natura affascinante ma complesso da attraversare, frazioni sparse, numeri civici difficili da trovare. Ma già quella cartina disegnata a mano dai colleghi, tramandata nel tempo tra portalettere, con i riferimenti giusti che nessun navigatore riesce a dare, aveva dato a quel giovane arrivato dalla Puglia il segno di una umanità autentica e solidale. E Mirko è entrato piano piano nella quotidianità del posto, attraverso le consegne, che sono tante — migliaia ogni anno, aumentate con l'e-commerce — e si sono trasformare in rapporti con le persone, in accoglienza e sorrisi che, c'è da crederci, con la solarità e il sorriso di chi viene dal mare hanno preso a rendere meno amaro la consegna di una bolletta o una multa e l'arrivo di un pacco come un dono di Natale, lí, tra le nevi.
E la scena, verso il finale di questo bel film, è nella storia che Mirko ha raccontato più volte, ambientata proprio nel suo primo Natale tra le montagne e come gli happy end classici sanno fare: era lì da poco, non conosceva nessuno e una famiglia del posto lo ha invitato a casa sapendolo solo, offrendogli quel calore che lontano da casa, proprio sotto le feste, è il regalo più bello che ciascuno possa ricevere . Niente cartellate ma forse una bella fonduta e la consapevolezza di aver trovato "un mondo a parte " (ecco, un altro film che sembra fare parte di questa storia) dove vivere in serenità.
Ed eccolo, il finale vero: Mirko si è sposato lo scorso settembre con Paola che ha trovato lavoro lí a Bussoleno come educatrice; e insieme hanno dato vita a un'altra famiglia di questa comunità sparsa tra i monti, di questa dimensione che tra il verde delle alture e il silenzio della neve ha la voce di una umanità che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire . "Ma vi manca il mare?" , gli abbiamo chiesto: "Ti dirò, talvolta sì: ma siamo a poca distanza da Genova e quindi quella nostalgia è facilmente compensabile. Ma, ci aggiunge, in tutta sincerità sta diventando sempre più forte la nostalgia delle montagne - sia avvolte dal verde della natura che dal silenzio delle nevi quando scendiamo giù nella nostra Trani. Ma quella nostalgia poi è compensata dall'amore delle nostre famiglie e dei nostri amici e dal fatto che la nostra casa, in quella comunità che ci ha accolto con affetto, ci aspetta".
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Lavoro
Altri contenuti a tema
Confcommercio Bari Bat, Luigi Menduni eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Associazioni Confcommercio Bari Bat, Luigi Menduni eletto nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori L’imprenditore di Corato subentra a Michele Sgaramella
Il tranese Tedeschi vola a Milano per parlare di benessere dei lavoratori Eventi e cultura Il tranese Tedeschi vola a Milano per parlare di benessere dei lavoratori Dal 21 al 23 gennaio la kermesse organizzata dal giovane tranese
Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga) Attualità Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga) L’obiettivo è agevolare studenti e lavoratori, ma anche incentivare il turismo lento sulla Via Francigena
1 Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità Attualità Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità Una decisione maturata dopo la perdita improvvisa del titolare Michele
Formazione promossa da Unsic: focus su previdenza e assistenza ai cittadini Politica Formazione promossa da Unsic: focus su previdenza e assistenza ai cittadini L'incontro con numerosi rappresentanti del territorio
Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004» Attualità Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004» La nota integrale del Consigliere Regionale Lavoro e Welfare di CONFAPI Puglia
Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati Enti locali Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati Conclusa la settima edizione del Premio Apulia Best Company Award
Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi Scuola e Lavoro Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi «La nostra regione è su un percorso positivo, che va sostenuto e accelerato»
Studenti protagonisti del futuro: a Montesilvano la Scuola di Formazione del MSAC
17 marzo 2026 Studenti protagonisti del futuro: a Montesilvano la Scuola di Formazione del MSAC
L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani
17 marzo 2026 L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani
Da oggi in famiglia ci sono più buoni: la nuova promo GreenVision con lenti Premium ZEISS da Ottica Pistillo
17 marzo 2026 Da oggi in famiglia ci sono più buoni: la nuova promo GreenVision con lenti Premium ZEISS da Ottica Pistillo
Elezioni Amministrative, Giuseppe Tortosa si ricandida al Consiglio Comunale
17 marzo 2026 Elezioni Amministrative, Giuseppe Tortosa si ricandida al Consiglio Comunale
Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
17 marzo 2026 Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie
A Trani nasce il Nomos Open Space: il progetto di Roberto Fasciano inaugura con il sold out
17 marzo 2026 A Trani nasce il Nomos Open Space: il progetto di Roberto Fasciano inaugura con il sold out
Educazione affettiva e sessuale, per capirne di più alla Baldassarre
17 marzo 2026 Educazione affettiva e sessuale, per capirne di più alla Baldassarre
Nicoletta Verna a Trani per la presentazione del nuovo romanzo L’inverno delle stelle
17 marzo 2026 Nicoletta Verna a Trani per la presentazione del nuovo romanzo L’inverno delle stelle
Branco di 15 ragazzi, salito a Trani, aggredisce un giovane sul treno Foggia-Bari: pestato tra il convoglio e la stazione di Bisceglie
16 marzo 2026 Branco di 15 ragazzi, salito a Trani, aggredisce un giovane sul treno Foggia-Bari: pestato tra il convoglio e la stazione di Bisceglie
A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione”
16 marzo 2026 A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.