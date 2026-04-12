A Trani un laboratorio gratuito di Europrogettazione con Europe Direct BAT

Lo sportello Europe Direct BAT – Basso Tavoliere organizza un Laboratorio di Europrogettazione gratuito, presso la Biblioteca Bovio di Trani, con partenza a maggio. Il laboratorio, della durata complessiva di 10 ore suddivise in 4 incontri, è un'opportunità unica per giovani professionisti, laureandi e aspiranti progettisti di acquisire competenze pratiche nella progettazione di progetti finanziati dall'Unione Europea.Il programma del laboratorio include:Lezioni teoriche su fondi europei, ricerca bandi e partner, e concetti di Project Life Cycle (PLC).Esercitazioni pratiche per la redazione di un bando reale, dalla strutturazione dell'idea alla ricerca dei partner.Analisi di casi studio su progetti vincenti per analizzare l'equilibrio tra solidità tecnica e visione strategica.Presentazione del project work realizzatoLa partecipazione è gratuita, come tutte le attività del servizio cofinanziato dalla Commissione Europea. Le persone interessate possono registrarsi tramite il form di iscrizione ento il 30 aprile. Per maggiori informazioni, contattare europedirect.bat@informa.coop.Europe Direct BAT – Basso TavoliereUn servizio che promuove la partecipazione dei cittadini al progetto europeo, cofinanziato dalla Commissione Europea.