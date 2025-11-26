Agricoltura
Formazione Unsic a Trani: focus su previdenza e assistenza ai cittadini

L'incontro con numerosi rappresentanti del territorio

Trani - mercoledì 26 novembre 2025
Si è svolta sabato 22 novembre 2025 una significativa giornata di formazione professionale promossa dall'Unsic – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori sede provinciale bat – che ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore e rappresentanti territoriali del patronato ENASC (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini).

L'iniziativa, curata e coordinata dal dirigente regionale Dott. Nicola Signorile, ha posto al centro dell'attenzione le principali tematiche legate alla previdenza sociale con particolare riferimento agli aggiornamenti normativi e alle nuove esigenze dei lavoratori e dei cittadini.

Durante la sessione formativa sono stati approfonditi i più recenti cambiamenti nel quadro previdenziale nazionale offrendo ai partecipanti strumenti concreti per interpretare correttamente le norme e supportare l'utenza in modo più efficace.

Il direttore regionale Nicola Signorile ENASC (Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini) ha evidenziato quanto sia "fondamentale investire nella formazione continua degli operatori sindacali affinché si possano garantire un'assistenza competente, qualificata, puntuale e tesa all'effettivo soddisfacimento dei bisogni di tutti cittadini e, con particolare attenzione, di quelli facenti parte delle fasce più deboli della popolazione nonché di quelli che svolgono lavori "usuranti" in un ambito complesso e in costante evoluzione come quello previdenziale".

Alla giornata ha preso parte anche l'Ufficio Unsic di Trani, rappresentato dal dirigente sindacale Dott. Domenico Corraro, che ha contribuito ai lavori portando con sé l'esperienza maturata sul territorio e sottolineando l'importanza di un confronto costante tra le diverse sedi territoriali, provinciali e regionali.
La collaborazione interna al sindacato – ha dichiarato Corraro – è un valore aggiunto che ci permette di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini con maggiore qualità e tempestività".

L'incontro si è concluso con un momento di confronto aperto tra i partecipanti, utile a condividere criticità, buone pratiche e prospettive future. La formazione, la professionalità, la competenza, la prestazione professionale di qualità - oltre alla correttezza e disponibilità - sono per l'UNSIC valori irrinunciabili e imprescindibili.
