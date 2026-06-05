Angelo Guarriello, il comizio finale: «Sul palco nessun leader nazionale o regionale: solo i giovani tranesi, il nostro futuro»

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Oggi, venerdì 5 giugno, alle ore 22 in piazza della Repubblica, si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani. L'evento rappresenterà il momento finale di un percorso politico che ha attraversato incontri pubblici, confronti con i cittadini e dialoghi con associazioni e realtà produttive del territorio.Una campagna improntata all'ascolto e alla partecipazione, con l'obiettivo di delineare una visione condivisa per il futuro della città. In una scelta che segna una chiara differenza rispetto all'impostazione adottata dal candidato del centrosinistra, Guarriello ha deciso di concludere la propria campagna elettorale senza la presenza sul palco di esponenti nazionali o regionali del centrodestra, nonostante la piena disponibilità di autorevoli rappresentanti dei partiti della coalizione.Una scelta voluta e simbolica: Guarriello salirà sul palco accompagnato esclusivamente da giovani tranesi, individuati come la rappresentazione concreta del futuro della città, delle nuove generazioni e della responsabilità di costruire una Trani più moderna, dinamica e inclusiva.