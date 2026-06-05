Angelo Guarriello
Angelo Guarriello
Speciale

Angelo Guarriello, il comizio finale: «Sul palco nessun leader nazionale o regionale: solo i giovani tranesi, il nostro futuro»

In programma questa sera alle ore 22 in piazza della Repubblica

Trani - venerdì 5 giugno 2026 12.18 Comunicato Stampa
Oggi, venerdì 5 giugno, alle ore 22 in piazza della Repubblica, si terrà il comizio conclusivo della campagna elettorale di Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani. L'evento rappresenterà il momento finale di un percorso politico che ha attraversato incontri pubblici, confronti con i cittadini e dialoghi con associazioni e realtà produttive del territorio.

Una campagna improntata all'ascolto e alla partecipazione, con l'obiettivo di delineare una visione condivisa per il futuro della città. In una scelta che segna una chiara differenza rispetto all'impostazione adottata dal candidato del centrosinistra, Guarriello ha deciso di concludere la propria campagna elettorale senza la presenza sul palco di esponenti nazionali o regionali del centrodestra, nonostante la piena disponibilità di autorevoli rappresentanti dei partiti della coalizione.

Una scelta voluta e simbolica: Guarriello salirà sul palco accompagnato esclusivamente da giovani tranesi, individuati come la rappresentazione concreta del futuro della città, delle nuove generazioni e della responsabilità di costruire una Trani più moderna, dinamica e inclusiva.

Contenuto elettorale sponsorizzato
Elezioni Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Giuseppe De Simone: "Undici anni di sinistra a Trani: solo annunci e zero risposte ai cittadini" Giuseppe De Simone: "Undici anni di sinistra a Trani: solo annunci e zero risposte ai cittadini" L'ex Assessore stila il bilancio fallimentare dell'era Bottaro: «Dal cimitero al PNRR, un muro di silenzio davanti ai problemi reali della città»
«Basta continuità mascherata»: Forza Italia punta su Guarriello per il rilancio di Trani «Basta continuità mascherata»: Forza Italia punta su Guarriello per il rilancio di Trani Il centrodestra presenta il ballottaggio come una scelta tra conferma dell'attuale modello amministrativo e cambiamento.
Amministrative Trani | Confronto programmatico al ballottaggio: Galiano e Schlein tracciano le linee per il rilancio del territorio Politica Amministrative Trani | Confronto programmatico al ballottaggio: Galiano e Schlein tracciano le linee per il rilancio del territorio La Segretaria nazionale del PD e il candidato sindaco uniscono i livelli locale e nazionale nel segno dei principi costituzionali per il futuro della città
Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale Appuntamento alle 22 in piazza della Repubblica
Giuseppe De Simone: "Solidarietà a Mercorio. Contro di me ostilità perché denuncio le anomalie" Giuseppe De Simone: "Solidarietà a Mercorio. Contro di me ostilità perché denuncio le anomalie" L'ex Assessore analizza la campagna elettorale tra attacchi web e veti sulla sua candidatura: "Eletto o no, continuerò la mia battaglia per la legalità a Trani"
Ultim'ora | Trani, il riconteggio delle preferenze dell'Ufficio Elettorale ridisegna gli scenari: ecco come potrebbe cambiare il Consiglio comunale Politica Ultim'ora | Trani, il riconteggio delle preferenze dell'Ufficio Elettorale ridisegna gli scenari: ecco come potrebbe cambiare il Consiglio comunale Aggiornate le graduatorie dei candidati e gli scenari del futuro Consiglio comunale in vista del decisivo ballottaggio del 7 e 8 giugno.
Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale Politica Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale L'Ufficio Elettorale ha corretto alcune difformità emerse nel caricamento dei dati: le principali variazioni riguardano Fratelli d'Italia, ma gli aggiornamenti interessano anche altre liste (t)
Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco» Politica Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco» Il leader del civismo tranese chiude a destra e sinistra dopo il mancato apparentamento: «Al ballottaggio voto libero e in coscienza. Saremo un'opposizione ferma e rigorosa»
Carabinieri Bat, il valore della presenza: meno reati, più fiducia nel 2026
5 giugno 2026 Carabinieri Bat, il valore della presenza: meno reati, più fiducia nel 2026
Palazzo Beltrani alza gli occhi al cielo: al via “Percorsi Stellari”, tra astronomia, arte e sapori di Puglia
5 giugno 2026 Palazzo Beltrani alza gli occhi al cielo: al via “Percorsi Stellari”, tra astronomia, arte e sapori di Puglia
ConTeStoLab, un anno di progetti e inclusione: «Tante iniziative uniche e a colori»
5 giugno 2026 ConTeStoLab, un anno di progetti e inclusione: «Tante iniziative uniche e a colori»
Centro Polivalente Gli Aquiloni di Trani | Autismo, focus su adolescenti e adulti: a Trani un convegno per accendere i riflettori sul “dopo”
5 giugno 2026 Centro Polivalente Gli Aquiloni di Trani | Autismo, focus su adolescenti e adulti: a Trani un convegno per accendere i riflettori sul “dopo”
Compagnia dei Teatranti, doppio trionfo tra Puglia e Calabria: pioggia di premi per attori e registi
5 giugno 2026 Compagnia dei Teatranti, doppio trionfo tra Puglia e Calabria: pioggia di premi per attori e registi
Trani, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” polo nazionale dell’innovazione: al via il Campus su Robotica, IA e nuovi linguaggi didattici
5 giugno 2026 Trani, l’I.C. “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” polo nazionale dell’innovazione: al via il Campus su Robotica, IA e nuovi linguaggi didattici
Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre, apertura operativa per la città: Bottaro e Ferrante rivendicano il risultato
4 giugno 2026 Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre, apertura operativa per la città: Bottaro e Ferrante rivendicano il risultato
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
4 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Ballottaggio | Matteo Renzi, Antonio Decaro e Francesco Boccia a Trani per sostenere Marco Galiano
4 giugno 2026 Ballottaggio | Matteo Renzi, Antonio Decaro e Francesco Boccia a Trani per sostenere Marco Galiano
Eccellenza, il primo tassello del Trani è la conferma di Turitto: il punto sul calciomercato
4 giugno 2026 Eccellenza, il primo tassello del Trani è la conferma di Turitto: il punto sul calciomercato
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.