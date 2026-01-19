Tedeschi
Il tranese Tedeschi vola a Milano per parlare di benessere dei lavoratori

Dal 21 al 23 gennaio la kermesse organizzata dal giovane tranese

Trani - lunedì 19 gennaio 2026 10.04
Mentre Milano si prepara a ospitare "Ethical HR 2026", uno dei più prestigiosi appuntamenti nazionali sulle Risorse Umane, brilla la firma del tranese Lorenzo Tedeschi. Un successo che nasce da lontano e che mantiene radici solidissime nella nostra città.

Ethical HR, in programma dal 21 al 23 gennaio 2026 a Milano, presso il WAO Romolo C30, è l'evento annuale organizzato da Tedeschi. Una kermesse di 3 giorni totalmente incentrata sul benessere organizzativo e sui problemi cruciali nel mondo del lavoro di oggi: dal benessere psicologico dei giovani alla cultura etica nelle organizzazioni. Dall'equità di genere al futuro alla tutela dei genitori che lavorano. Il tutto, in un evento nazionale che negli ultimi anni si è consacrato come uno tra i più seguiti dagli addetti ai lavori.

Un palcoscenico nazionale con il cuore tranese
Organizzare una tre giorni di tale portata, che vedrà la partecipazione di leader di grandi aziende, filosofi del lavoro e manager di alto profilo, non è solo un traguardo professionale straordinario per Tedeschi, ma un motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità.
Sotto la sua spinta, Milano diventerà il laboratorio in cui si cercheranno soluzioni a problemi moderni come il burnout e la "sofferenza etica", mettendo finalmente al centro la persona e non solo la produttività.

L'impegno instancabile per Trani: il Polo della Cura
Per Lorenzo Tedeschi, il successo milanese è solo una parte della storia. Chi vive la nostra città conosce bene il suo impegno quotidiano sul territorio.
In qualità di coordinatore del Polo della Cura, Lorenzo lavora fianco a fianco con la Consigliera Comunale Donata Di Meo per costruire una rete di no profit e servizi solidali sul territorio.

È proprio a Trani che Tedeschi lavora per mettere in rete oltre 25 no profit di Trani e dintorni, per offrire alla comunità servizi di cura e solidarietà che vanno dal supporto psicologico al sostegno per giovani con disturbi alimentari. Dalla cura e il trasporto degli anziani all'assistenza a pazienti oncologici. Dalla prevenzione delle violenze familiari al reinserimento sociale dei giovani disoccupati.

Priorità alle fragilità
A Lorenzo va il plauso dei suoi concittadini per aver portato il nome di Trani tra le eccellenze dell'innovazione sociale e per non smettere di diffondere nella sua comunità il messaggio della cura e l'importanza di occuparsi delle persone fragili.

Per i tranesi che si troveranno a Milano o volessero seguire l'evento organizzato dal nostro concittadino, i dettagli e il programma completo di Ethical HR 2026 sono disponibili sulla pagina dell'iniziativa.
