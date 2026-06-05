Palazzo Beltrani alza gli occhi al cielo: al via “Percorsi Stellari”, tra astronomia, arte e sapori di Puglia

Un'esperienza immersiva che unisce astronomia, arte e cultura in un'unica e indimenticabile serata, in cui il fascino senza tempo della storia si fonde con il mistero degli spazi infiniti. È questa l'atmosfera che si preparano a vivere i visitatori di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani che, a partire da sabato 6 giugno 2026, spalancherà le porte della sua spettacolare Corte 'Davide Santorsola'.Prende il via "Percorsi Stellari", l'evoluzione del fortunato format "Una Notte al Museo". Questo atteso appuntamento, co-organizzato da Delle Arti ODV ETS e dall'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, è stato pensato per turisti, fedeli abbonati e visitatori della stagione artistica e culturale, capace di spalancare una finestra sul cielo e avvicinare le famiglie ai segreti del cosmo. Il progetto fonde il mistero dell'universo e il fascino della cultura in un ciclo di serate capaci di coinvolgere adulti e bambini, attraverso presentazioni scientifiche, osservazioni al telescopio, laboratori didattici e persino piccole degustazioni di prodotti tipici pugliesi.Il viaggio astronomico debutta sabato 6 giugno con "La danza di Venere e Giove", un percorso speciale tra cielo ed immaginazione, volto alla scoperta di due pianeti straordinari, spesso protagonisti di spettacolari congiunzioni.La serata si aprirà alle ore 19:00 con il laboratorio interattivo "Esploratori del Cosmo", dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni (accompagnati da un genitore). Si tratta di un'occasione perfetta per stimolare la curiosità dei più piccoli, che potranno avvicinarsi all'astronomia attraverso giochi ed esperimenti. Per questo spazio la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati, con iscrizione disponibile al link https://forms.gle/yoePC7HvNm2gaWoa8.A partire dalle ore 19:45, quando il sole lascerà spazio alla sera, inizierà la fase più suggestiva della manifestazione, caratterizzata da una presentazione divulgativa sui pianeti che guiderà il pubblico verso la successiva e spettacolare osservazione al telescopio, pensata per ammirare da vicino i dettagli e la bellezza di Venere e Giove.I "Percorsi Stellari" non limitano lo sguardo al solo firmamento. Grandi e piccini avranno l'opportunità di vivere un'esplorazione notturna unica, in cui l'osservazione degli spazi infiniti sarà completata dalle visite serali alle preziose collezioni d'arte del Palazzo. Unire l'infinito del cielo all'arte del territorio rappresenta un modo nuovo e coinvolgente per conoscere la storia e le bellezze della città, promuovendo la cultura del rispetto e dell'amore per il nostro patrimonio. Ad arricchire l'esperienza sensoriale dell'appuntamento ci saranno anche piccole degustazioni di prodotti tipici pugliesi, capaci di unire il piacere della scoperta scientifica a quello dei sapori del territorio.I biglietti (ticket 10,00 euro, soci partner 8,00 euro) sono acquistabili su vivaticket https://www.vivaticket.com/it/ticket/percorsi-stellari/295715Il virtuale viaggio tra le stelle continuerà per tutta l'estate e l'inizio dell'autunno con altri due appuntamenti imperdibili. Giovedì 16 luglio 2026 sarà la volta di "La Luna e il Leone", un evento visivo mozzafiato incentrato sulla Luna e sulle costellazioni tipiche del cielo estivo. Le attività cominceranno alle 19:00 con il laboratorio per bambini "Le costellazioni del cielo estivo", per poi proseguire dalle 19:45 con la presentazione e l'osservazione guidata al telescopio. Il gran finale andrà in scena venerdì 18 settembre 2026 con "Il Signore degli Anelli", un'avventura straordinaria interamente dedicata a Saturno, il pianeta più affascinante del Sistema Solare, celebre per i suoi maestosi anelli di ghiaccio e roccia. L'appuntamento inizierà alle 20:00 con il laboratorio per bambini "Saturno, il pianeta dagli anelli di ghiaccio" e continuerà dalle 20:45 con la serata astronomica e l'esplorazione telescopica del pianeta e delle sue lune.Dal fascino dei pianeti vicini fino ai confini del sistema solare, il tetto di astri di Palazzo Beltrani farà da cornice a questa imperdibile esperienza che fonde passato e futuro, scienza e arte, lasciando ancora una volta tutti i partecipanti con il naso all'insù.Programma:Dalle 18:00 alle 19:45 → Visita alle collezioni del museo e proiezioni di video-documentari sulla storia di TraniDalle ore 19:00 alle 19:30 → Laboratorio per bambini "Esploratori del Cosmo" (dai 6 ai 12 anni, accompagnati almeno da un genitore, con prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/yoePC7HvNm2gaWoa8).Dalle 19:45 → Osservazione astronomica di Venere e Giove con telescopi e spiegazioni scientifiche a cura dell'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia.È possibile sottoscrivere gli abbonamenti per fruire del cartellone 2026 con varie possibilità: abbonamento socio "Gold": 500,00 euro a persona con poltrona riservata e ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l'anno fino al 31 dicembre 2026; "Musica a Corte" (14 concerti) a 200,00 euro a persona; abbonamento "Teatro a Corte" (4 spettacoli teatrali) a 40,00 euro: tutti gli abbonamenti danno diritto al posto riservato e sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani. I biglietti per i singoli eventi oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0gInfo Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it