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Generali Italia S.p.A Agenzia di Barletta-Trani, ricerca consulenti

Ecco come inviare la propria candidatura

Trani - mercoledì 22 luglio 2026 11.59 Sponsorizzato
Generali Italia S.p.A Agenzia di Barletta - Trani è alla ricerca di consulenti: «Selezioniamo persone che conoscano il territorio, con ottime capacità relazionali, forte motivazione e desiderio di crescita professionale».

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