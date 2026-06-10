Il tranese Lorenzo Tedeschi eletto Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confimi Bari Bat Foggia

Lorenzo Tedeschi, giovane manager del territorio, è stato nominato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di CONFIMI BARI BAT FOGGIA. Una nomina che certifica un percorso solido e un impegno costante sul territorio, e che punta a fare della città di Trani un polo d'avanguardia per il Mezzogiorno.Tedeschi, figura di spicco nel panorama dell'innovazione e del sociale, vanta un profilo di rilievo nazionale: è infatti Presidente di TeamDifferent, Direttore del festival nazionale ETHICAL HR e Direttore delle Comunicazioni e delle Relazioni Istituzionali per un importante ente nel mondo della formazione. Da anni è in prima linea sul fronte della sensibilizzazione per la salute mentale e per la promozione di un'innovazione accessibile in modo equo.L'obiettivo di questo nuovo ingresso nel direttivo di Confimi è chiaro: dare un contributo concreto al territorio della BAT, portando cultura digitale, conoscenza delle nuove professioni e interventi di spessore sul ruolo cruciale che il progresso tecnologico riveste nel raggiungimento di una società più sostenibile.A dimostrazione di questa visione, il neo-vice presidente ha annunciato che sono già partiti i lavori, in stretta sinergia con i vertici di CONFIMI, per organizzare e ospitare a Trani il primo grande evento sull'innovazione sostenibile nel Sud Italia. Un'iniziativa ambiziosa che punta a trasformare la città in un palcoscenico di confronto, visione e cultura di livello nazionale.A ratificare la nomina, l'Avv. Riccardo Figliolia, Fondatore, Vicepresidente Vicario e Segretario Generale CONFIMI Industria Bari Bat Foggia.Le dichiarazioni di Tedeschi:"Sono anni che mi dedico alle iniziative per il benessere delle persone. L'ho fatto occupandomi di salute mentale, lavorando a proposte di legge specifiche e parlandone nelle scuole. Oggi abbiamo la possibilità di offrire ai giovani, agli adulti e ai lavoratori di Trani una finestra sul mondo dell'innovazione. Perché questo territorio è già tanto, ma può diventare tanto altro."Con questa nomina, CONFIMI Bari BAT Foggia ribadisce la volontà di investire sulle competenze dei giovani leader del territorio per guidare la transizione ecologica e digitale, partendo proprio dal valore umano e sociale delle imprese.