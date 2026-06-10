Lorenzo Tedeschi
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Associazioni ed Ordini Professionali

Il tranese Lorenzo Tedeschi eletto Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confimi Bari Bat Foggia

A lavoro per portare a Trani il primo grande evento sull'innovazione sostenibile del Sud Italia

Trani - mercoledì 10 giugno 2026 9.52
Lorenzo Tedeschi, giovane manager del territorio, è stato nominato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di CONFIMI BARI BAT FOGGIA. Una nomina che certifica un percorso solido e un impegno costante sul territorio, e che punta a fare della città di Trani un polo d'avanguardia per il Mezzogiorno.
Tedeschi, figura di spicco nel panorama dell'innovazione e del sociale, vanta un profilo di rilievo nazionale: è infatti Presidente di TeamDifferent, Direttore del festival nazionale ETHICAL HR e Direttore delle Comunicazioni e delle Relazioni Istituzionali per un importante ente nel mondo della formazione. Da anni è in prima linea sul fronte della sensibilizzazione per la salute mentale e per la promozione di un'innovazione accessibile in modo equo.
L'obiettivo di questo nuovo ingresso nel direttivo di Confimi è chiaro: dare un contributo concreto al territorio della BAT, portando cultura digitale, conoscenza delle nuove professioni e interventi di spessore sul ruolo cruciale che il progresso tecnologico riveste nel raggiungimento di una società più sostenibile.
A dimostrazione di questa visione, il neo-vice presidente ha annunciato che sono già partiti i lavori, in stretta sinergia con i vertici di CONFIMI, per organizzare e ospitare a Trani il primo grande evento sull'innovazione sostenibile nel Sud Italia. Un'iniziativa ambiziosa che punta a trasformare la città in un palcoscenico di confronto, visione e cultura di livello nazionale.
A ratificare la nomina, l'Avv. Riccardo Figliolia, Fondatore, Vicepresidente Vicario e Segretario Generale CONFIMI Industria Bari Bat Foggia.
Le dichiarazioni di Tedeschi:
"Sono anni che mi dedico alle iniziative per il benessere delle persone. L'ho fatto occupandomi di salute mentale, lavorando a proposte di legge specifiche e parlandone nelle scuole. Oggi abbiamo la possibilità di offrire ai giovani, agli adulti e ai lavoratori di Trani una finestra sul mondo dell'innovazione. Perché questo territorio è già tanto, ma può diventare tanto altro."
Con questa nomina, CONFIMI Bari BAT Foggia ribadisce la volontà di investire sulle competenze dei giovani leader del territorio per guidare la transizione ecologica e digitale, partendo proprio dal valore umano e sociale delle imprese.
  • Lavoro
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