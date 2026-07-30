Associazioni ed Ordini Professionali
La notte delle meraviglie: tutto pronto a Trani per la notte dedicata a San Nicola
Tra fede, cultura e tradizione, Trani celebra il suo Santo Patrono. Il via alle ore 20:00
Trani - giovedì 30 luglio 2026 18.37
Trani si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con una serie di attività che si svolgeranno nel centro storico a partire dalle ore 20:00 di domani, venerdì 31 luglio 2026. Anche quest'anno la fede, la cultura e la tradizione si incontrano per guardare da diverse prospettive la vita l'insegnamento di San Nicola Pellegrino.
Di seguito il programma completo:
Di seguito il programma completo:
- ore 19:00-20:00: Overture presso Palazzo delle Arti Beltrani, Recital pianistico "I racconti del mare" a cura del Maestro pianista e compositore Roberto Fasciano dell'associazione culturale e musicale Arcadia, ingresso gratuito;
- ore 20:00-22:00 Chiesa di San Giacomo, Comitato Dante Alighieri Trani, Lectura Dantis accompagnata dalle esecuzioni musicali di Giuseppe Pedone e Vittorio Prezioso. ingresso gratuito;
- ore 20:00-24:00: Piazza Gradenigo, "Il Villaggio dello Sport", le associazioni sportive ASD ERREMME Trani, ASD BRIO VOLLEY ACADEMY, Circolo Scacchistico Gen. G. Dell'Erba Trani, ASD DRAGHI BAT RUGBY, SCHERMA Trani, proporranno varie discipline sportive per i bambini. Evento gratuito;
- ore 20:00-21:30: Chiesa di San Francesco "Nicola nel secolo della meraviglia" una lezione concerto fra storia, musica e poesia. Interverranno la prof.ssa Angela Di Nanni, presidente di TraniNostra, il prof. Maurizio Di Reda, autore del libro "Fra Diego Alvarez. L'opera dell'Arcivescovo di Trani nel XVII secolo". Modera: don Francesco La Notte. Le musiche saranno eseguite da Margherita Cavallo dell'associazione culturale Domenico Sarro. Ingresso gratuito;
- ore 20:30-22:30: Corte Davide Santorsola a Palazzo delle Arti Beltrani, il collettivo giovanile Trani 2.0 proporrà un concerto di musica live che vedrà esibirsi giovani musicisti tranesi. Ingresso gratuito;
- ore 20:00-22.30: Piazza San Francesco, l'associazione culturale Tranensis, "Sulle orme del Pellegrino", itinerario per i più piccoli sui passi di San Nicola il Pellegrino. Età consigliata dai 6 anni;
- ore 20:00-24:00: Polo Museale di Trani in Piazza Duomo, esposizione della Tavola "San Nicola il Pellegrino e storie della sua vita (XIV sec.)", ingresso gratuito;
- ore 20:00- 24:00: Apertura straordinaria della Chiesa di San Nicolino a cura della Confraternita di San Nicola il Pellegrino, all'interno sarà possibile ascoltare la voce narrante di Marco Pilone dell'associazione Teatro Mimesis APS. Ingresso gratuito;
- ore 20:00- 24:00: Apertura straordinaria della Basilica Cattedrale "Una storia che ancora meraviglia", visita alla Basilica e alle spoglie del Santo a cura della Confraternita di San Nicola il Pellegrino. Ingresso gratuito;
- ore 20:00- 21:30: Chiesa di San Giovanni, Presentazione del libro illustrato su San Nicola il Pellegrino "Con tutto il cuore" a cura di don Gaetano Lops e realizzato dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino. A seguire dopo la presentazione seguirà laboratorio artistico per bambini. Ingresso gratuito;
- ore 20:00-22:30: Piazza Tomaselli a cura dell'associazione Pro Loco Trani, "Informazioni Meravigliose", infopoint turistico, visita guidata turistica, proiezione video "San Nicola". Per i più piccoli "GIOCHI MEDIEVALI". Evento gratuito;
- ore 20:00-24:00: Piazza Duomo e Piazza San Francesco, il Comitato delle Feste Patronali, Vivi la Festa, Vivi la Meraviglia" gadget e souvenir;
- ore 20:00-24:00: Palazzo delle Arti Beltrani, Diretta Speciale "La Notte di San Nicola". Interviste, storia, aneddoti e collegamenti a cura di Nico Aurora in diretta su FM 101.1 e DAB, in Visual Radio sul canale You Tube de Il Giornale di Trani;
- Ore 20:00-22:30: Piazza Tomaselli, il Comitato per il cammino di San Nicola: associazioni prof. M. Cignarelli, Hub Portanova, Tranensis, Pro Loco Trani, Metabolé Fucina dei saperi presentano "Il cammino di San Nicola". Evento gratuito;
- ore 20:00- 24.00: Piazza Duomo, "Istantanea: un ritratto, uno scatto, un ricordo". Un set fotografico, un ritratto realizzato dal vivo, una stampa fine art da portare con sè, a cura di fotografi di ZeroNoise studio.
- Ore 20:00-23:00: via Beltrani, l'equipe di Incomunione e il direttore delle Comunicazioni Sociali dell'arcidiocesi Riccardo Losapio, in collegamento fra le vie del centro storico per parlarvi di Meraviglia.
- ore 20:00-23:00: Piazza Mons. Addazi, spettacolo di pittura live a cura di Fuori Posto con accompagnamento musicale e contest finale. evento gratuito.
- ore 20:00-24:00: Piazza Lambert, Danza Aerea su Tessuti a cura di GymLab di Valentina Carone. Evento gratuito;
- ore 20:00-24:00: via Beltrani, Punto Ristoro, truck food a cura de "Il Giullare";
- ore 20:00-22:00: via La Giudea (Chiesa di Sant'Anna) la coop. sociale XIAO YAN - RONDINE CHE RIDE, propone per i più piccoli la visione del film d'animazione di Lino Albanese. Evento gratuito;
- ore 20:00-22:30 Piazza Scolanova, La Meraviglia delle Arti, poesia, pittura e musica, a cura dell'associazione Ebanista. Evento libero;
- ore 21:15-22:00: Piazza Duomo, accensione lumini, come preghiere, sulla scritta KYRIE ELEISON, a cura della Commissione San Nicola;
- ore 19:30-20:30: Piazza San Francesco, Il gioco dell'Oca del Pellegrino, attività per bambini alla scoperta del nostro Santo Patrono a cura dell'associazione JUKEBOOKS;
- ore 20:00: Piazza Duomo, I bambini vestiti da San Nicolino, contest per i più piccoli a cura dell'associazione Forme.