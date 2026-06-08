Ballottaggio Puglia, De Santis (PD): «Vince il centrosinistra, vince il Partito Democratico»

"Il risultato dei ballottaggi nei sei comuni pugliesi conferma e rafforza quello del primo turno, con il centrosinistra che vince in 30 comuni, guadagnandone ben 10, rispetto a quanti ne governava prima delle elezioni. Mentre il centrodestra ne perde cinque in totale e da 22 comuni che amministrava prima del primo turno passa a 17". Lo dichiara il segretario regionale del PD Puglia Domenico De Santis.



"In questo ballottaggio il centrosinistra vince in 3 comuni Molfetta e San Vito dei Normanni oltre al capoluogo di provincia Trani. Il centrodestra si afferma a San Giovanni Rotondo e Casarano, mentre a Tricase si afferma un sindaco civico. Le vittorie di Molfetta e Trani dimostrano che costruire un campo progressista coerente e di elevato spessore etico traina il popolo del centrosinistra alle urne. La lotta per la difesa del lavoro, della salute pubblica, dell'ambiente premiano il centrosinistra", conclude De Santis"



"Parte con questa vittoria schiacciante dalla Puglia la volata verso l'appuntamento elettorale delle politiche per cambiare il Governo del Paese, sul modello di quello pugliese di Antonio Decaro – dichiara l'onorevole Marco Lacarra - e questo risultato sconfessa la narrazione del centrodestra sull'irpef dimostrando che gli elettori hanno capito bene che la propaganda della destra è un bluff, la Puglia è stata costretta ad aumentare l'irpef per i mancati trasferimenti del governo nazionale", conclude Marco Lacarra.