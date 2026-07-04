Marco Galiano - Sindaco di Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Marco Galiano - Sindaco di Trani. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere

Mentre la città aspetta gli incastri della squadra di governo, la pazienza pedagogica del Sindaco traccia la rotta per una democrazia vicina ai cittadini

Trani - sabato 4 luglio 2026 8.14
Trani vive oggi una vigilia sospesa. In un panorama in cui gli altri comuni pugliesi andati al voto nella scorsa tornata di giugno hanno già avviato i motori delle rispettive macchine amministrative, la Città si trova ancora ai blocchi di partenza. Il motivo è noto: la complessa e talvolta estenuante ricerca di equilibri politici interni alla coalizione di centrosinistra, dinamiche che troppo spesso tendono a pesare la quantità dei consensi personali espressi nelle urne piuttosto che la qualità delle competenze da mettere al servizio dei cittadini.

In questo scenario di attesa, tuttavia, si specchia la cifra più autentica del neo-sindaco Marco Galiano e laddove molti vedrebbero uno stallo preoccupante o un tempo perso nei labirinti della politica locale, l'azione di Galiano rivela una profonda natura pedagogica: da uomo di scuola, abituato ai tempi lunghi e strutturati dell'educazione e della formazione, il Sindaco dimostra di avere pazienza da vendere, non ha fretta di forzare la mano, non intende accelerare i tempi fisiologici del confronto tra i partiti. Lascia che le forze politiche scorrano e trovino in autonomia la propria sintesi, forte di una certezza istituzionale granitica che ha voluto ribadire con chiarezza: "Sulla Giunta l'ultima parola spetta al Sindaco", così come l'elezione del Presidente del Consiglio "rimarrà una prerogativa sovrana del Consiglio Comunale stesso."

Questo tempo di attesa si configura quindi come un tempo guadagnato, un investimento necessario per dare a Trani una squadra di governo che non sia il frutto di un frettoloso "manuale Cencelli", ma un esecutivo stabile, solido e di comprovata competenza, una necessità imperativa, se si guarda alla mole di dossier scottanti ereditati dall'amministrazione Bottaro: dalla gestione complessa delle opere pubbliche – dove la Stazione Appaltante dovrà assumere un ruolo guida per sbloccare i cantieri – alla sicurezza del verde urbano, fino al rilancio manageriale delle partecipate AMET e AMIU e al consolidamento di un turismo destagionalizzato e di qualità, perfettamente in linea con il prestigioso riconoscimento di Trani "Città Slow". Ed è proprio all'interno di questa visione di rigore amministrativo che brilla l'idea più innovativa lanciata da Galiano nella sua recente intervista: l'attivazione, subito dopo l'insediamento dell'esecutivo, delle "Giunte di Quartiere".

Questa intuizione non nasce a tavolino, ma si è profondamente sedimentata in Marco Galiano durante la campagna elettorale, settimana dopo settimana, il candidato ha mappato palmo a palmo l'intera città con la sua presenza fisica, ha tracciato la strada ha unito i punti, scegliendo deliberatamente di incontrare i cittadini nei loro stessi quartieri, ascoltandoli sui marciapiedi squassati dalle radici e nelle piazze di periferia. Da quel viaggio umano e politico attraverso Trani, Galiano si è portato a casa una certezza assoluta: la necessità vitale e non più rimandabile di creare un filo diretto, stabile e istituzionale, tra il cittadino e l'amministrazione centrale.

Questi organismi di decentramento e partecipazione, che già in alcuni casi a Trani esistono, non rappresenteranno dunque un appesantimento burocratico, ma la risposta più pragmatica ed efficace per ricostruire quel contatto quotidiano, drammaticamente logorato da un astensionismo che ha visto quasi la metà dei tranesi rinunciare al diritto di voto. Guardando a modelli già consolidati in Puglia – come i Municipi di Bari o i regolamenti sui Comitati di Quartiere attuati a Lecce – Trani si appresta a sperimentare una formula snella di cittadinanza attiva.
Ogni singola giunta di quartiere diventerà un'antenna del territorio, capace di intercettare le micro-emergenze locali – dal decoro alla gestione partecipata dei playground come quello di Piazzetta Peter Pan, fino al delicato nodo dei parcheggi e dell'housing sociale nel quartiere Sant'Angelo. Saranno lo strumento per trasformare la partecipazione in "protagonismo", spingendo i cittadini a prendersi cura del proprio spazio urbano come un bene comune irrinunciabile.

Trani, dunque, non è ferma. Sta solo calibrando il tiro. La pazienza dell'educatore Galiano sta ponendo le basi per una transizione ordinata: prima una giunta di più alto profilo possibile per governare le emergenze strutturali, poi l'attivazione della giunta di quartiere per ridare voce e fiducia a chi si è allontanato dalla politica. La sfida è lanciata e se così sarà, il tempo probabilmente darà ragione a chi ha scelto il rigore della competenza alla fretta del consenso.
  • Marco Galiano
Altri contenuti a tema
Giunta Galliano, troppo tempo per le trattative: Trani resta in attesa Giunta Galliano, troppo tempo per le trattative: Trani resta in attesa La composizione dell’esecutivo è ancora oggetto di confronto tra le forze della maggioranza. Intanto Ferrante si prepara alla presidenza del Consiglio e la prima seduta potrebbe essere rinviata.
L'Editoriale. Scusate il disturbo | Marco Galiano e la politica del dopo voto: a Trani equilibrio instabile tra Giunta, Consiglio e nuove geometrie del consenso L'Editoriale. Scusate il disturbo | Marco Galiano e la politica del dopo voto: a Trani equilibrio instabile tra Giunta, Consiglio e nuove geometrie del consenso L'Amministrazione è in una fase di transizione piena: a città attende non solo la nascita dell’esecutivo, ma anche il primo vero banco di prova: l’elezione del Presidente del Consiglio comunale
Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI Ecco il nuovo consiglio comunale di Trani - I NOMI Con la vittoria di Marco Galiano si delinea anche la composizione della massima assise cittadina
Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice» Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice» Subito dopo la vittoria la telefonata di congratulazioni dell'avversario Guarriello
Maltempo a Trani, cambia sede l'incontro con Marco Galiano ed Elly Schlein Speciale Maltempo a Trani, cambia sede l'incontro con Marco Galiano ed Elly Schlein L'appuntamento delle 20.30 è confermato ma si terrà al Comitato Elettorale di via Mario Pagano 244
Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano Speciale Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano Appuntamento alle 20.45 in piazza Libertà
Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello Amministrative 2026, a Trani sarà ballottaggio tra Galiano e Guarriello Bisognerà ancora attendere per i dati definitivi ma il divario tra il candidato del centrodestra e Giacomo Marinaro (terzo) non varia
Amministrative 2026, Galiano: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci» Amministrative 2026, Galiano: «Abbiamo convinto tanti tranesi a sceglierci» Le riflessioni del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra
Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
4 luglio 2026 Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
4 luglio 2026 Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
Sole, pelle e dieta
4 luglio 2026 Sole, pelle e dieta
Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
4 luglio 2026 Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale
4 luglio 2026 I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale
A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate "
4 luglio 2026 A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate"
Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano
3 luglio 2026 Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano
Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez
3 luglio 2026 Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez
Vasto incendio in via Curatoio: vigili del fuoco al lavoro
3 luglio 2026 Vasto incendio in via Curatoio: vigili del fuoco al lavoro
Santamarea Panorama Beach Bar​: la nuova oasi della slow life sul lungomare di Trani
3 luglio 2026 Santamarea Panorama Beach Bar​: la nuova oasi della slow life sul lungomare di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.