Marco Galiano sindaco di Trani: «Un sogno che si realizza, sono estremamente felice»

L'emozione è palpabile nelle, nuovo sindaco di Trani al termine di una sfida elettorale combattuta fino all'ultimo voto. Tra sorrisi, abbracci e festeggiamenti, il neo primo cittadino non cela la felicità per un risultato che definisce il coronamento di un sogno.«Rilassarmi adesso credo sia la cosa più difficile di questo mondo», ha dichiarato a caldo. «Voglio rimanere eccitato come sono in questo momento».Galiano ha poi rivolto lo sguardo alla campagna elettorale appena conclusa, caratterizzata da un confronto serrato che ha confermato la spaccatura emersa nel corpo elettorale cittadino. «Sapevamo che», ha spiegato. «Eravamo convinti sin da ieri che il primo messaggio importante da dare fosse quello di riappacificare la città. Sapevamo che sarebbe stato un testa a testa e abbiamo lottato fino all'ultimo voto».Il futuro sindaco ha quindi ribadito la volontà di archiviare la fase dello scontro politico per aprire quella del governo cittadino. «», ha concluso.Nei primi minuti dopo i risultati, una delle prime telefonate di congratulazioni è stata proprio da parte dell'avversario al ballottaggio, Angelo Guarriello.