I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale. <span>Foto Marina Laurora</span>
I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale. Foto Marina Laurora
Attualità

I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale

La manifestazione, promossa dalla Pastorale Giovanile cittadina, per valorizzare il ruolo fondamentale degli oratori estivi e delle parrocchie

Trani - sabato 4 luglio 2026
Un pomeriggio ricco di colori, sorrisi e stupore ha animato venerdì 3 luglio la Villa Comunale di Trani, dove si è svolta la festa finale della quarta edizione dei Grest parrocchiali. Oltre 400 bambini, riconoscibili dalle magliette variopinte delle rispettive parrocchie, hanno preso parte a un grande momento di condivisione che ha concluso il percorso estivo promosso dagli oratori cittadini.

Il tema scelto per quest'anno, "Alice nel paese delle meraviglie", ha accompagnato i più piccoli in un viaggio alla scoperta della bellezza che si nasconde nelle relazioni, nella fiducia e nella capacità di lasciarsi sorprendere dalla vita. Un pomeriggio all'insegna dello stupore, vissuto insieme ai sacerdoti, agli educatori e ai tanti volontari che, con passione e dedizione, hanno reso possibile l'iniziativa.

La manifestazione, promossa dalla Pastorale Giovanile cittadina e organizzata da don Michele Pio Castagnaro, Federica Raffaele e Andrea Valenzano, ha voluto trasmettere ai bambini un messaggio semplice ma profondo: nessuno cammina mai da solo e lungo il proprio percorso c'è sempre qualcuno pronto ad accogliere, sostenere e condividere il cammino.

Giunti in Villa Comunale nel pomeriggio, i bambini sono stati accolti in un mondo ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, il celebre romanzo di Lewis Carroll. Tra stand, giochi e momenti di riflessione e preghiera, hanno incontrato alcuni dei personaggi più amati della storia: Alice, il Bianconiglio, la Regina di Cuori e altri protagonisti hanno accompagnato le attività, trasformando la villa in un autentico percorso di meraviglia.

L'iniziativa ha rappresentato anche l'occasione per valorizzare il ruolo fondamentale degli oratori estivi e delle parrocchie, che ogni anno diventano un punto di riferimento prezioso per centinaia di famiglie. Non si tratta soltanto di offrire un servizio durante i mesi estivi, ma di costruire una vera rete educativa capace di sostenere genitori e bambini. Attraverso la collaborazione tra sacerdoti, educatori, animatori e volontari, le comunità parrocchiali offrono spazi sicuri, relazioni autentiche e percorsi di crescita umana e spirituale, accogliendo ogni bambino senza distinzioni e facendo sentire ciascuno parte di una grande famiglia.

In un tempo in cui spesso le famiglie si trovano ad affrontare da sole le sfide educative, i Grest dimostrano come la comunità possa diventare una risorsa concreta. Le parrocchie fanno rete, condividono energie, idee e competenze, creando occasioni di incontro che rafforzano il senso di appartenenza e di solidarietà tra le diverse realtà cittadine.

La festa conclusiva è stata così molto più di un semplice momento di divertimento: è diventata il simbolo di una Chiesa che educa attraverso la gioia, che sa parlare il linguaggio dei bambini e che continua a seminare speranza nelle nuove generazioni. Perché la meraviglia più grande, alla fine, non è quella delle scenografie o dei giochi, ma quella di una comunità che sceglie di camminare insieme, ricordando a ogni bambino che il dono più bello è sentirsi accolto, amato e mai lasciato solo.
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