"Fai crescere la bellezza che è in te": Settimana Vocazionale a Trani

I Padri Rogazionisti e le Suore Figlie del Divino Zelo fra e per i giovani tra fraternità e preghiera

Social Video 2 minuti Settimana Vocazionale a Trani

Si conclude oggi con un incontro aperto alla comunità, lache dallo scorso 24 marzo ha coinvolto i giovani , presso la parrocchia Santuario della Madonna di Fatima, fra incontri di fraternità, di riflessione e di preghiera. Ad animare questo tempo da Messina a Trani ci sono stati padree padrecollaborati costantemente dal parroco padree da suor, superiora delle Figlie del Divino Zelo."La settimana è stata un tempo nutritivo che porterà sicuramente i suoi frutti - ha detto padre Sabino - la presenza dei giovani fratelli rogazionisti ha animato la comunità diocesana con un programma mirato iniziato con la Pastorale Giovanile Cittadina, continuato con incontri con i ragazzi di post-comunione, le famiglie del cammino di fede e le associazioni. Non è mancata una ricorrente preghiera vocazionale, sono semi sparsi nella comunità che fruttificheranno"."Le vocazioni - ha detto padre Claudio - sono un dono di Dio non frutto della sola decisione umana, il nostro padre fondatore, Sant'Annibale Maria di Francia, ne ha fatto missione, le vocazioni si ottengono con la preghiera, la nostra presenza qui lo testimonia. Abbiamo incontrato tanti giovani e famiglie, c'è necessità di fermarsi per riflettere, questo tempo, sono sicuro, porterà i suoi frutti"