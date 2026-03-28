Oggi la Passione Vivente di Gesù alla Parrocchia Santa Chiara

La Parrocchia Santa Chiara si prepara ad accogliere un evento che promette di essere un'esperienza intensa ed emozionante: "Credere: dalla Croce alla Luce", una rappresentazione dal vivo della Passione di Gesù, che si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 20:30 nella piazzetta antistante la Chiesa di Santa Chiara. L'evento è un percorso narrativo che guida i presenti attraverso i momenti più salienti della vita di Gesù, con un'attenzione particolare agli ultimi istanti che hanno segnato la Sua Passione, dalla celebrazione dell'ingresso a Gerusalemme fino alla Resurrezione. La rappresentazione intende far rivivere la forza e la profondità spirituale di questi momenti sacri, permettendo ai partecipanti di immergersi in un'esperienza visiva e emotiva unica. A cura della Comunità Parrocchiale di Santa Chiara, la performance coinvolgerà numerosi membri della parrocchia, che si cimenteranno in un'interpretazione che unisce fede, arte e cultura. Ogni scena, accompagnata da una narrazione suggestiva e dalla musica di sottofondo, renderà tangibile la sofferenza, il sacrificio e la speranza che hanno caratterizzato la Passione di Cristo. L'obiettivo di questo evento è far rivivere dal vivo i momenti drammatici e risorgenti della storia di Gesù, con una rappresentazione che vuole essere un'occasione di riflessione e meditazione per tutti. Attraverso il linguaggio della recitazione e della musica, si cercherà di trasmettere l'intensità di questi eventi, in un'atmosfera di preghiera e comunione. L'evento è gratuito ed aperto a tutta la comunità e a chiunque desideri partecipare, offrendo un'opportunità speciale di vivere la Settimana Santa in un modo del tutto particolare e coinvolgente