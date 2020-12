Ritornano i concorsi natalizi organizzati dalla Parrocchia Santa Chiara

Anche quest'anno la Parrocchia Santa Chiara di Trani organizza una serie di concorsi natalizi. Il primo si chiama "Lettera a Gesù Bambino" giunto alla sua 23^edizione: il concorso consiste nell'elaborazione di una lettera rivolta esclusivamente a Gesù Bambino, esprimendo ogni tipo di richiesta e desiderio. Al concorso possono partecipare i bambini di tutte le scuole elementari e medie della città di Trani.L'altro si chiama "Piccoli Poeti" giunto alla 3^ edizione e consiste nell'elaborazione di una poesia rivolta esclusivamente a Gesù Bambino, utilizzando varie tipologie di rime e divisa in strofe. Le poesie possono essere realizzate in lingua italiana o in vernacolo. Al concorso possono partecipare gli alunni di tutte le scuole elementari, medie e superiori di Trani.La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata presso la Parrocchia Santa Chiara entro e non oltre il 20 dicembre.E' obbligatorio che tutti i lavori siano realizzati personalmente dall'autore. Una commissione valuterà l'autenticità e l'originalità dei lavori. La valutazione dei lavori avverrà nella seguente modalità: il voto di una commissione e i "like" sui lavori pubblicati sull'evento Facebok "Concorsi Natale con noi 2020". I voti della commissione avranno un peso del 60% e i like su Facebook del 40%. I premi consisteranno in buoni acquisto di materiale scolastico.