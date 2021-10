19 anni a servizio della Chiesa: auguri don Alessandro Farano!

Oggi la Parrocchia Santa Chiara in festa

Oggi il parroco della chiesa Santa Chiara di Trani, don Alessandro Farano, festeggia 19 anni di sacerdozio: «Rivolgiamo al Signore la nostra lode e il nostro ringraziamento per il dono del sacerdozio del nostro caro don Alessandro che da 19 anni è a servizio della Chiesa e di tutto il popolo di Dio; a lui rivolgiamo i nostri più sinceri auguri e preghiamo perché il Signore possa sostenerlo sempre nel suo ministero e possa conformarsi sempre più all'immagine di Cristo pastore buono. Questa sera durante la celebrazione eucaristica delle ore 19.00 renderemo grazie al Signore per i suoi 19 anni di sacerdozio».Ma non è l'unico: oggi festeggia 14 anni di sacerdozio anche il parroco della chiesa San Magno, don Dino Cimadomo.