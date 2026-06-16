Trani - Battiti Live
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Eventi e cultura

Battiti Live 2026 | Trani Capitale della Musica Italiana con oltre 70 artisti e un nuovo trio alla conduzione: tutti i nomi

Torna l’appuntamento musicale più atteso dell’estate italiana. in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio

Trani - martedì 16 giugno 2026 7.37
Torna l'appuntamento musicale più atteso dell'estate italiana. TIM Battiti Live 2026, lo storico show targato Mediaset si prepara a far ballare il pubblico in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio. Quest'anno la kermesse conferma la sua casa in Puglia e sceglie la splendida città di Trani come fulcro dell'evento, portando sul palco un cast stellare e una veste totalmente rinnovata.
Il palco principale di questa edizione sarà allestito nella suggestiva Piazza Quercia, affacciata direttamente sul mare. Dal 24 al 28 giugno, i più grandi nomi della musica si avvicenderanno per le registrazioni delle puntate, regalando una cornice mozzafiato. Il porto turistico e i ritmi moderni dei tormentoni estivi trasformerà Trani in un gigantesco e affascinante set televisivo, pronto a fare il giro d'Italia.

Il Calendario e le Date su Canale 5 (e in Streaming)
Come da tradizione, lo show viene registrato a fine giugno per poi accompagnare i telespettatori per tutto il mese successivo. Battiti Live 2026 andrà in onda ogni giovedì in prima serata. Ecco il calendario ufficiale delle cinque puntate previste di giovedì nei giorni: 2/9/16/23 e 30 luglio 2026. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ad anticipare la kermesse, inoltre, ci hanno pensato le tappe itineranti del tour gratuito Road to Battiti, che ha toccato diverse altre località pugliesi.

Il Nuovo Trio alla Conduzione
Alla guida dello show si conferma la regina di Canale 5, Ilary Blasi. La vera novità di quest'anno, però, è la rivoluzione al suo fianco: debutta infatti un inedito terzetto grazie agli ingressi di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. I due prendono il testimone dallo storico volto del programma Alvin, quest'estate impegnato nelle Filippine come inviato dell'Isola dei Famosi. Per Rovazzi sarà un doppio impegno: oltre a tenere le fila dello show insieme ai colleghi, salirà sul palco anche in veste di cantante per esibirsi con i suoi brani.

Un Cast Stellare: Oltre 70 Artisti sul Palco di Piazza Quercia
Il cast di questa ventiquattresima edizione è mastodontico. Più di settanta artisti si alterneranno sul palco di Trani, unendo icone della musica italiana, idoli dei giovanissimi e i brani più caldi del momento (come Francesco Gabbani con Summer Funk, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Gaia con Bossa nostra, Noemi con Tu cosa fai questa sera, Sayf con Buona Domenica e Irama con Cabana). Ecco l'elenco in ordine alfabetico di tutti i cantanti pronti a salire sul palco di Trani:
  • Achille Lauro Aiello Alessio Bernabei
  • Alex Britti Angie (Amici) Anna Tatangelo
  • Annalisa Arisa Baby K
  • Benji & Fede Carl Brave Cioffi
  • Clara Clementino Cristiano Malgioglio
  • Delia Ditonellapiaga Dolcenera
  • Eddie Brock Elena D'Elia (Amici) Elettra Lamborghini
  • Emis Killa Emma Enrico Nigiotti
  • Ermal Meta Ernia FDV
  • Federica Abbate Francesca Michielin Francesco Gabbani
  • Francesco Renga Fred De Palma Gabry Ponte
  • Gaia Gemelli Diversi Gigi D'Alessio
  • Giusy Ferreri Grelmos Irama
  • J-Ax Kamrad LDA & Aka7even
  • Le Vibrazioni Levante Lorenzo Salvetti (Amici)
  • Ludwig Malika Ayane Mara Sattei
  • Merk & Kremont Mew Michele Bravi
  • Mr. Rain Nayt Nicolò Filippucci
  • Noemi Orietta Berti Paola Iezzi
  • Patty Pravo Pinguini Tattici Nucleari Raf
  • Rhove Rocco Hunt Rosa Chemical
  • Sal Da Vinci Samurai Jay Sangiovanni
  • Sarah Toscano Sayf Serena Brancale
  • The Kolors Tommaso Paradiso Welo
  • Battiti Live
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