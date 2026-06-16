Battiti Live 2026 | Trani Capitale della Musica Italiana con oltre 70 artisti e un nuovo trio alla conduzione: tutti i nomi

Achille Lauro Aiello Alessio Bernabei

Alex Britti Angie (Amici) Anna Tatangelo

Annalisa Arisa Baby K

Benji & Fede Carl Brave Cioffi

Clara Clementino Cristiano Malgioglio

Delia Ditonellapiaga Dolcenera

Eddie Brock Elena D'Elia (Amici) Elettra Lamborghini

Emis Killa Emma Enrico Nigiotti

Ermal Meta Ernia FDV

Federica Abbate Francesca Michielin Francesco Gabbani

Francesco Renga Fred De Palma Gabry Ponte

Gaia Gemelli Diversi Gigi D'Alessio

Giusy Ferreri Grelmos Irama

J-Ax Kamrad LDA & Aka7even

Le Vibrazioni Levante Lorenzo Salvetti (Amici)

Ludwig Malika Ayane Mara Sattei

Merk & Kremont Mew Michele Bravi

Mr. Rain Nayt Nicolò Filippucci

Noemi Orietta Berti Paola Iezzi

Patty Pravo Pinguini Tattici Nucleari Raf

Rhove Rocco Hunt Rosa Chemical

Sal Da Vinci Samurai Jay Sangiovanni

Sarah Toscano Sayf Serena Brancale

The Kolors Tommaso Paradiso Welo

Torna l'appuntamento musicale più atteso dell'estate italiana., lo storico show targatosi prepara a far ballare il pubblico in prima serata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio. Quest'anno la kermesse conferma la sua casa in Puglia e sceglie la splendida città di Trani come fulcro dell'evento, portando sul palco un cast stellare e una veste totalmente rinnovata.Il palco principale di questa edizione sarà allestito nella suggestiva, affacciata direttamente sul mare.i più grandi nomi della musica si avvicenderanno per le registrazioni delle puntate, regalando una cornice mozzafiato. Il porto turistico e i ritmi moderni dei tormentoni estivi trasformerà Trani in un gigantesco e affascinante set televisivo, pronto a fare il giro d'Italia.Come da tradizione, lo show viene registrato a fine giugno per poi accompagnare i telespettatori per tutto il mese successivo. Battiti Live 2026 andrà in onda ogni giovedì in prima serata. Ecco il calendario ufficiale delle cinque puntate previste di giovedì nei giorni: 2/9/16/23 e 30 luglio 2026. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ad anticipare la kermesse, inoltre, ci hanno pensato le tappe itineranti del tour gratuito Road to Battiti, che ha toccato diverse altre località pugliesi.Alla guida dello show si conferma la regina di Canale 5,La vera novità di quest'anno, però, è la rivoluzione al suo fianco: debutta infatti un inedito terzetto grazie agli ingressi di. I due prendono il testimone dallo storico volto del programma Alvin, quest'estate impegnato nelle Filippine come inviato dell'Isola dei Famosi. Per Rovazzi sarà un doppio impegno: oltre a tenere le fila dello show insieme ai colleghi, salirà sul palco anche in veste di cantante per esibirsi con i suoi brani.Il cast di questa ventiquattresima edizione è mastodontico. Più di settanta artisti si alterneranno sul palco di Trani, unendo icone della musica italiana, idoli dei giovanissimi e i brani più caldi del momento (come Francesco Gabbani con Summer Funk, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Gaia con Bossa nostra, Noemi con Tu cosa fai questa sera, Sayf con Buona Domenica e Irama con Cabana). Ecco l'elenco in ordine alfabetico di tutti i cantanti pronti a salire sul palco di Trani: