Associazione Orizzonti e Rotary Club
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Da Palazzo di Città di Trani al volontariato: Angelo Guarriello ritorna in campo con Orizzonti

Mentre la politica cittadina è impegnata nella formazione della nuova amministrazione, il già canidato sindaco torna alla sua storica attività nel sociale

Trani - martedì 16 giugno 2026 6.46
Archiviata una delle campagne elettorali più combattute degli ultimi anni, il dott. Angelo Guarriello è già tornato alla sua quotidiana attività nel mondo del sociale e del volontariato. Dopo aver sfiorato l'elezione a sindaco di Trani, fermandosi a poco più di 500 voti dal vincitore Marco Galiano al termine di un ballottaggio che ha tenuto la città con il fiato sospeso fino all'ultimo, Guarriello ha ripreso il suo impegno all'interno dell'associazione Orizzonti, realtà da anni impegnata nel sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

Nei giorni scorsi, infatti, l'associazione ha accolto Donald Nino, referente del Rotary Club Northshore Houston per il Global Grant che ha consentito la donazione dell'auto medica oggi utilizzata da Orizzonti nelle proprie attività di assistenza sul territorio. Una visita significativa che ha permesso di verificare concretamente i risultati di un progetto internazionale capace di trasformarsi in un aiuto quotidiano per tante persone in difficoltà. L'auto medica rappresenta infatti uno strumento fondamentale per garantire assistenza sanitaria domiciliare, consegna di farmaci, accompagnamento e supporto alle persone più vulnerabili, contribuendo in maniera concreta al contrasto della povertà sanitaria.

L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Rotary Club Northshore Houston e il Rotary Club Trani, una sinergia che ha consentito di mettere a disposizione della comunità tranese un mezzo oggi indispensabile per le attività dell'associazione. Nel corso dell'incontro sono stati rivolti ringraziamenti a Donald Nino, al Rotary Club Northshore Houston e al Rotary Club Trani, rappresentato dal presidente dott. Giuseppe Papagno e dal referente Global Grant Achille Cusani, per aver creduto nel progetto e per il sostegno assicurato a una rete di solidarietà che continua a produrre risultati tangibili.

La presenza del dott. Angelo Guarriello all'iniziativa assume anche un valore simbolico. Dopo mesi intensi dedicati alla competizione elettorale, che lo hanno visto protagonista fino all'ultimo voto in una sfida conclusasi con un distacco minimo dal nuovo sindaco Marco Galiano, l'ex candidato sindaco dimostra di voler ripartire da quell'impegno civico e sociale che da sempre caratterizza il suo percorso pubblico. Un ritorno immediato all'operatività sul territorio che conferma come, al di là delle dinamiche politiche e delle competizioni elettorali, resti centrale l'attenzione verso i bisogni concreti della comunità. E proprio la collaborazione tra associazionismo, volontariato e realtà internazionali rappresenta uno degli esempi più efficaci di come la solidarietà possa costruire ponti capaci di unire Houston e Trani nel nome dell'assistenza e della cura delle persone più fragili.
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