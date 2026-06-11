Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti: arrestato!! Ora è detenuto nel carcere di Trani

"Andria (BAT): La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, all'esito di una puntuale e approfondita attività investigativa, ha richiesto e ottenuto l'applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di origini straniere e residente ad Andria, sottoposto a indagine per i reati di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato — III Sezione della Squadra Mobile della Questura BAT (Reati contro la persona, minori e reati sessuali) — ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare emessa, in pari data, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

Le indagini hanno ricostruito un quadro indiziario ritenuto di notevole gravità, poiché l'uomo, già condannato in primo grado per maltrattamenti in famiglia per fatti antecedenti al 2017, avrebbe reiterato analoghe condotte in due ulteriori distinti episodi commessi nei confronti di altrettante donne originarie del suo stesso paese, ingannandole con promessa di ospitalità. Si è accertato infatti che, nonostante lo straniero fosse destinatario di un divieto di avvicinamento alla persona offesa, per episodi simili subiti nel 2024 da una sua precedente compagna, avrebbe continuato a porre in essere comportamenti violenti nei confronti della nuova compagna con la quale aveva avviato una convivenza dall'inizio dell'anno in corso. Secondo quanto ricostruito, l'indagato, all'interno delle mura domestiche, ha messo in atto una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e morale della nuova convivente, consistenti in minacce di morte, violenza fisica e psicologica, molestie e costrizioni a rapporti sessuali non consensuali. Le condotte descritte includono calci, pugni, spintoni, strattoni, tirate di capelli, insulti e minacce; in un episodio in particolare, dopo il rifiuto della donna nell'avere avere rapporti sessuali, l'indagato avrebbe aggredito la connazionale afferrandola dalla gola e tirandole i capelli, costringendola quindi con la violenza, ad avere un rapporto sessuale.

La donna è riuscita a chiedere aiuto telefonando al N.U.E. 112 dando riferimenti precisi che hanno permesso ai Poliziotti della Questura di collocarla nell'immediato in una struttura protetta e poi raccogliere la sua denuncia, avviando così l'attività investigativa diretta dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo. Le successive attività di indagine hanno permesso di ricostruire in modo credibile e coerente le condotte persecutorie poste in essere dal cittadino straniero. La gravità e la persistenza dei comportamenti lesivi, nonché la presenza di precedenti vicende giudiziarie riferibili a maltrattamenti, hanno indotto l'Autorità Giudiziaria a valutare sussistenti le esigenze cautelari, con particolare riferimento al concreto ed attuale pericolo di reiterazione di tali condotte. Per tali motivi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto l'emissione urgente della misura della custodia cautelare in carcere, eseguita con la medesima tempestività dal personale della Squadra Mobile, in modo da preservare l'incolumità fisica e psicologica della persona offesa nonché di impedire ulteriori comportamenti prevaricanti da parte dell'indagato. L'uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si precisa che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che l'indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la sua responsabilità non sia accertata con sentenza irrevocabile. La Questura di Barletta-Andria-Trani ribadisce l'impegno della III Sezione della Squadra Mobile nel contrasto della violenza di genere e domestica, attività svolta con personale specializzato nell'ascolto delle vittime nonché nella ricostruzione puntuale delle condotte delittuose, al fine di garantire tutela e sicurezza a potenziali destinatari di tali comportamenti."