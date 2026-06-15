Da Trani a San Siro: la storia di Giorgia Monterisi, ballerina al fianco di Tiziano Ferro nel tour ‘Stadi26’

Immagina danzare davanti ad oltre 55mila spettatori, sapendo di essere partita da uno studio di danza della tua Trani. Bene, è esattamente ciò che è successo a, ballerina tranese, classe '05, protagonista in queste settimane in "STADI26', il tour che segna il ritorno live dinei principali impianti sportivi italiani tra maggio e luglio di quest'anno.Giorgia, cresciuta nella nostra città ma adesso studentessa a Bologna, ha realizzato il suo sogno:, e non solo, ma soprattutto davanti ad una platea di spettatori non indifferente: "La miaha inizio a Trani, nel 2013, da quando avevo otto anni, presso(adesso South Dance Center) - commenta ai nostri microfoni la talentosa ballerina -. I miei insegnanti hanno permesso di accrescere la mia infinita passione per la danza, fin quando ho deciso di intraprendere questo cammino da professionista, trasferendomi a Bologna, frequentando la(Hip Hop/Street Dance), dove l'anno prossimo mi diplomerò. Sono qui con un solo obiettivo:."È lecito domandarsi come abbia avuto inizio questo meraviglioso viaggio: "Tutto è iniziato verso metà, quando sono stata inserita nel gruppo dei ballerini che avrebbero accompagnato in tourInutile nascondere l'immensa gioia. In quell'esatto momento ero con mia, è stato bellissimo, ci siamoinsieme. Essere nel corpo di ballo di un tour del genere, che attraversa tutta l'Italia, è il, specialmente con un artista di questo calibro che, tra l'altro, è il preferito dei miei genitori. Tiziano Ferro è stata la mia, è stata una soddisfazione grandissima. Rendere, i miei vecchi insegnanti, è davvero soddisfacente. Io ballo da moltissimo tempo, conosco i sacrifici che hanno fatto per vedermi arrivare sin qui, ma spero sia solamente."Andando più nel concreto, ecco come è composta la squadra al fianco del cantautore italiano: "Il corpo di ballo di Tiziano Ferro è formato da otto ballerini, di cui quattro ragazze e quattro ragazzi - ci spiega Giorgia -. Il nostro coreografo èche, tra gli altri, ha lavorato anche con Marracash per il Marrageddon Festival del 2023per Roberto Bolle e anche per Ghali. Il momento in cui ho realmente realizzato che avrei danzato davanti a migliaia di persone al fianco di, durante le prove ufficiali, sia in sala che su palco. È una persona simpaticissima."Il 30 maggio, a Lignano, c'è stata la data-zero: "Ero piena d'ansia, ma nel momento in cui lo spettacolo è iniziato,. L'adrenalina era altissima, ce la siamo goduta a pieno. In me c'era solamente voglia di ballare, di farmi valere e di dimostrare ciò per cui tanto mi sono allenata. Sono rimasta stupita di me, davvero. La seconda e la terza data si sono svolte a, e ammetto che lì avevo un po' di ansia in più., oltre 50mila spettatori, ma l'adrenalina ha preso ancora una volta il sopravvento. Il tour sta andando, veramente bellissimo. Non ci sono parole."Il tour "STADI26" si compone di 11 date nei principali stadi italiani. Il calendario è partito con la data zero, il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire a Milano (6-7 giugno), Torino (10 giugno) e Bologna (14 giugno). Prossimamente la nostra Giorgia salirà sui palchi di Padova (18 giugno), Napoli (23 giugno), Roma (27-28 giugno), Ancona (3 luglio), e per concludere, a Messina, il 12 luglio. L: possiamo solamente immaginare l'emozione che proverà Giorgia nel danzare davanti alla sua gente, tra amici, amiche, parenti e curiosi. Complimenti!