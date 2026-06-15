Giorgia Monterisi - Tiziano Ferro
Giorgia Monterisi - Tiziano Ferro
Spettacolo

Da Trani a San Siro: la storia di Giorgia Monterisi, ballerina al fianco di Tiziano Ferro nel tour ‘Stadi26’

“Tutto iniziò verso metà marzo. Ero con mia mamma, ci siamo commosse assieme. Sogno? Fare la ballerina, questo è solo l’inizio”

Trani - lunedì 15 giugno 2026 16.42
Immagina danzare davanti ad oltre 55mila spettatori, sapendo di essere partita da uno studio di danza della tua Trani. Bene, è esattamente ciò che è successo a Giorgia Monterisi, ballerina tranese, classe '05, protagonista in queste settimane in "STADI26', il tour che segna il ritorno live di Tiziano Ferro nei principali impianti sportivi italiani tra maggio e luglio di quest'anno.

Giorgia, cresciuta nella nostra città ma adesso studentessa a Bologna, ha realizzato il suo sogno: ballare e divertirsi al fianco di uno dei cantautori italiani contemporanei più amati e influenti a livello nazionale, e non solo, ma soprattutto davanti ad una platea di spettatori non indifferente: "La mia carriera ha inizio a Trani, nel 2013, da quando avevo otto anni, presso Studio Danza (adesso South Dance Center) - commenta ai nostri microfoni la talentosa ballerina -. I miei insegnanti hanno permesso di accrescere la mia infinita passione per la danza, fin quando ho deciso di intraprendere questo cammino da professionista, trasferendomi a Bologna, frequentando la KC Academy (Hip Hop/Street Dance), dove l'anno prossimo mi diplomerò. Sono qui con un solo obiettivo: fare la ballerina."

È lecito domandarsi come abbia avuto inizio questo meraviglioso viaggio: "Tutto è iniziato verso metà marzo, quando sono stata inserita nel gruppo dei ballerini che avrebbero accompagnato in tour Tiziano Ferro. Inutile nascondere l'immensa gioia. In quell'esatto momento ero con mia mamma, è stato bellissimo, ci siamo commosse insieme. Essere nel corpo di ballo di un tour del genere, che attraversa tutta l'Italia, è il lavoro più appagante che possa fare un ballerino, specialmente con un artista di questo calibro che, tra l'altro, è il preferito dei miei genitori. Tiziano Ferro è stata la mia infanzia, è stata una soddisfazione grandissima. Rendere orgogliosa la mia famiglia, i miei vecchi insegnanti, è davvero soddisfacente. Io ballo da moltissimo tempo, conosco i sacrifici che hanno fatto per vedermi arrivare sin qui, ma spero sia solamente l'inizio."

Andando più nel concreto, ecco come è composta la squadra al fianco del cantautore italiano: "Il corpo di ballo di Tiziano Ferro è formato da otto ballerini, di cui quattro ragazze e quattro ragazzi - ci spiega Giorgia -. Il nostro coreografo è Carlos Kamizele che, tra gli altri, ha lavorato anche con Marracash per il Marrageddon Festival del 2023 (concerto da oltre 140mila spettatori ndr), per Roberto Bolle e anche per Ghali. Il momento in cui ho realmente realizzato che avrei danzato davanti a migliaia di persone al fianco di Tiziano Ferro è stato quando l'ho visto personalmente, durante le prove ufficiali, sia in sala che su palco. È una persona simpaticissima."

Il 30 maggio, a Lignano, c'è stata la data-zero: "Ero piena d'ansia, ma nel momento in cui lo spettacolo è iniziato, tutto è svanito. L'adrenalina era altissima, ce la siamo goduta a pieno. In me c'era solamente voglia di ballare, di farmi valere e di dimostrare ciò per cui tanto mi sono allenata. Sono rimasta stupita di me stessa, davvero. La seconda e la terza data si sono svolte a San Siro, e ammetto che lì avevo un po' di ansia in più. Stadio soldout, oltre 50mila spettatori, ma l'adrenalina ha preso ancora una volta il sopravvento. Il tour sta andando benissimo, veramente bellissimo. Non ci sono parole."

Il tour "STADI26" si compone di 11 date nei principali stadi italiani. Il calendario è partito con la data zero, il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire a Milano (6-7 giugno), Torino (10 giugno) e Bologna (14 giugno). Prossimamente la nostra Giorgia salirà sui palchi di Padova (18 giugno), Napoli (23 giugno), Roma (27-28 giugno), Ancona (3 luglio), e per concludere, a Messina, il 12 luglio. L'8 luglio invece, Tiziano Ferro tornerà in Puglia, al San Nicola di Bari: possiamo solamente immaginare l'emozione che proverà Giorgia nel danzare davanti alla sua gente, tra amici, amiche, parenti e curiosi. Complimenti!
Giorgia Monterisi - Tiziano FerroGiorgia Monterisi
  • Danza
Altri contenuti a tema
Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center Associazioni ed Ordini Professionali Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center Il sindaco Amedeo Bottaro riceve a Palazzo di Città i protagonisti di importanti risultati nei campionati nazionali e internazionali
Tutta la grazia della danza nel galà finale dell'International Holidance Camp nel Castello di Trani Eventi e cultura Tutta la grazia della danza nel galà finale dell'International Holidance Camp nel Castello di Trani Tra i maestri l'etoile di Roma Raffaele Paganini e Giovanna Spalice etoile del San Carlo di Napoli
A Trani torna l'International Holidance Camp nel Castello Svevo Eventi e cultura A Trani torna l'International Holidance Camp nel Castello Svevo Uno stage internazionale di danza con ballerini di caratura internazionale
La magia di mamma mia, spettacolo di danza e pattinaggio diretto da Angela Bini Eventi e cultura La magia di mamma mia, spettacolo di danza e pattinaggio diretto da Angela Bini Si svolgerà lunedì sera nell'Auditorium della parrocchia San Magno
La tranese Ilaria Russo entra nell'Accademia nazionale del Balletto di Roma Attualità La tranese Ilaria Russo entra nell'Accademia nazionale del Balletto di Roma La sedicenne ha superato le audizioni esibendosi in classico e contemporaneo
Campionato italiano di danza sportiva: risultati eccellenti per la scuola "Trani dance" Altri sport Campionato italiano di danza sportiva: risultati eccellenti per la scuola "Trani dance" Grandi prestazioni anche dai giovanissimi allieviGrandi risultati anche dai giovanissimi allievi
1 Una vita per la danza e il pattinaggio: il "Sigillo della Città di Trani" ad Angela Bini Eventi e cultura Una vita per la danza e il pattinaggio: il "Sigillo della Città di Trani" ad Angela Bini "Lo dedico a mio padre Tommaso e mia madre Enza "
2 Danza sportiva, il tranese Carlo De Girolamo campione d’Italia Attualità Danza sportiva, il tranese Carlo De Girolamo campione d’Italia Il ballerino conquista il primo posto nella categoria "solo latin style"
Ztl nell’area portuale, accesso limitato ogni giorno dalle 20 alle 2
15 giugno 2026 Ztl nell’area portuale, accesso limitato ogni giorno dalle 20 alle 2
La poesia di De André suggestiona Trani: il trionfo de “I Maltesi” a Palazzo Beltrani per il debutto di “Canta Autori”
15 giugno 2026 La poesia di De André suggestiona Trani: il trionfo de “I Maltesi” a Palazzo Beltrani per il debutto di “Canta Autori”
Lavinia Group Volley Trani, Gara 1 Playoff è biancazzurra!
15 giugno 2026 Lavinia Group Volley Trani, Gara 1 Playoff è biancazzurra!
Edifici esistenti, nuove frontiere del consolidamento: domani a Trani esperti a confronto
15 giugno 2026 Edifici esistenti, nuove frontiere del consolidamento: domani a Trani esperti a confronto
Amianto a Trani, le associazioni ambientaliste: «Basta rinvii, bonifica immediata di Palazzo Lambert»
15 giugno 2026 Amianto a Trani, le associazioni ambientaliste: «Basta rinvii, bonifica immediata di Palazzo Lambert»
Emanuele Corrado trionfa nel Campionato Regionale di Basilicata
15 giugno 2026 Emanuele Corrado trionfa nel Campionato Regionale di Basilicata
Italia Nostra | I giovani di Trani custodi del domani: al via “IN-SIEME PER IL PATRIMONIO”
15 giugno 2026 Italia Nostra | I giovani di Trani custodi del domani: al via “IN-SIEME PER IL PATRIMONIO”
Arcidiocesi di Trani, tutto pronto per il nuovo Centro Pastorale Diocesano: inaugurazione il 24 giugno
15 giugno 2026 Arcidiocesi di Trani, tutto pronto per il nuovo Centro Pastorale Diocesano: inaugurazione il 24 giugno
“Tessere il Futuro – Formazione Scuola Lavoro”, oggi evento conclusivo del percorso formativo
15 giugno 2026 “Tessere il Futuro – Formazione Scuola Lavoro”, oggi evento conclusivo del percorso formativo
"Teatro a Corte " a Palazzo Beltrani | Buona la prima di "Aulularia " firmata dalla compagnia LaRibalta
14 giugno 2026 "Teatro a Corte" a Palazzo Beltrani | Buona la prima di "Aulularia" firmata dalla compagnia LaRibalta
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.