Tutta la grazia della danza nel galà finale dell'International Holidance Camp nel Castello di Trani

Si è appena conclusa la manifestazione TRANI INTERNATIONAL HOLIDANCE CAMP, organizzata da Molinari Art Center Teatrolibero, Associazione Italiana Danzatori e Radiodanza, con la direzione artistica di Giacomo Molinari.Tre giorni intensissimi di lezioni, workshop di danza e prove per l'evento finale, il Gala di danza "Al Castello" di sabato 20 luglio alle 21.30.Tutto questo presso lo straordinario Castello Svevo, concesso dal Ministero della Cultura – Direzione Nazionale Musei Puglia e con il Patrocinio della Città di Trani, concesso dal Sindaco Amedeo Bottaro.Un'occasione di incontro tra maestri e coreografi di prestigio internazionale - tra i quali Raffaele Paganini etoile del Teatro dell'Opera di Roma, Giovanna Spalice-etoile del Teatro San Carlo di Napoli, Dalila Frassanito, Fabrizio Prolli, Salvatore Dello Iacolo coreografi televisivi e teatrali e molti altri – e giovani danzatori provenienti da ogni parte della penisola che non hanno voluto mancare questa grande occasione e che hanno partecipato numerosi, animando le grandi sale del Castello Svevo, sempre nel rispetto e nella sincera ammirazione verso un luogo magico, tra storia e leggenda, che ha affascinato grandi e piccoli partecipanti, ma anche genitori, amici e visitatori. Infatti, nell'ambito della valorizzazione del sito promossa dal Ministero della Cultura, nei tre giorni dell'evento il Castello è rimasto aperto al pubblico, attratto oltre che dalle bellezze del sito anche dall'animata presenza di docenti e allievi.Grande successo ha riscosso il Gala di danza "Al Castello", l'evento finale che ha visto avvicendarsi sul palcoscenico allestito all'interno del cortile centrale i più talentuosi danzatori che hanno preso parte ai workshop oltre alla Compagnia Nazionale del Balletto, realtà nata nel 2003 per la conservazione e la promozione del grande repertorio della danza italiana e di giovani coreografi emergenti.I quadri coreografici di Giacomo Molinari, Vinicio Mainini – già primo ballerino teatrale e televisivo-, Massimo Tiberio, del Liceo Coreutico di Bisceglie ed altri, hanno impreziosito una serata all'insegna della bellezza, dell'arte e dell'eleganza, alla quale hanno presenziato le realtà locali che hanno sostenuto tutto l'evento: BONTA' CASEARIE, DIMORA SIMONA E DIMORA BLU, N.D.B. 968, RAFFAELLA STORE, BONTA' DIVINE, CIVICO 109, MARIPA', STYLE FASHION, PRIVE' COIFFEUR oltre ad un folto ed incantato pubblico. Gradita ospite anche l'Assessore alle Culture del Comune di Trani, Lucia De Mari.Grazie all'intensa attività di promozione svolta da queste realtà e dalla promoter del territorio Antonella Musci, la città di Trani ha potuto vivere una "tre giorni" di grande livello artistico.E grazie, naturalmente, anche al Comune di Trani – che ha concesso il Patrocinio – e al Ministero della Cultura – che ha concesso il Castello Svevo, una "squadra" affiatata ed efficace che ha tutta l'intenzione di fare del TRANI INTERNATIONAL HOLIDANCE CAMP una delle manifestazioni ricorrenti di punta dell'estate tranese.Appuntamento, quindi, al 2025 per una nuova edizione, sempre all'insegna della danza, della cultura, della storia e della bellezza della terra di Puglia.22 luglio 2024